Последствия массового ДТП на ЕКАД в Екатеринбурге

В массовом ДТП под Екатеринбургом погибли четыре человека

Краткий пересказ от РИА ИИ На трассе под Екатеринбургом произошло массовое ДТП.

В устроившем аварию автомобиле находились пять человек, погибли водитель и трое детей.

Пострадали несовершеннолетняя пассажирка, а также мужчина и женщина, которые двигались по встречной полосе.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая — РИА Новости. В массовом ДТП на 57-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги погибли четверо человек, сообщила прокуратура Первоуральска.

"Предварительно, погибли 18-летний водитель автомобиля Renault и трое несовершеннолетних", — рассказали там.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Еще одна несовершеннолетняя пассажирка находится в тяжелом состоянии. Также в больницу доставили мужчину и женщину, которые двигались в автомобиле Toyota.

С ним водитель столкнулся, вылетев на встречную полосу из-за дождя во время движения в сторону Верхней Пышмы на небезопасной скорости. Renault откинуло на грузовой Man с полуприцепом, а затем — в легковой Opel, после чего машина загорелась.