17:16 01.05.2026 (обновлено: 23:33 01.05.2026)
В массовом ДТП под Екатеринбургом погибли четыре человека

© Фото : Госавтоинспекция Свердловской области/ВКонтакте — Последствия массового ДТП на ЕКАД в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая — РИА Новости. В массовом ДТП на 57-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги погибли четверо человек, сообщила прокуратура Первоуральска.
"Предварительно, погибли 18-летний водитель автомобиля Renault и трое несовершеннолетних", — рассказали там.
Еще одна несовершеннолетняя пассажирка находится в тяжелом состоянии. Также в больницу доставили мужчину и женщину, которые двигались в автомобиле Toyota.
С ним водитель столкнулся, вылетев на встречную полосу из-за дождя во время движения в сторону Верхней Пышмы на небезопасной скорости. Renault откинуло на грузовой Man с полуприцепом, а затем — в легковой Opel, после чего машина загорелась.
Ведомство взяло на контроль выяснение обстоятельств и проведение доследственной проверки. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.
