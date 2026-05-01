16:42 01.05.2026 (обновлено: 18:01 01.05.2026)
В Курской области дрон вывел из строя вышку телерадиовещания

Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Рыльском районе Курской области дрон ВСУ атаковал вышку цифрового телерадиовещания, объект полностью выведен из строя.
  • Без телевещания остались весь Рыльский район, а также часть населенных пунктов Глушковского, Кореневского и Льговского районов.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Дрон ВСУ атаковал вышку цифрового телерадиовещания в Рыльском районе Курской области, объект полностью выведен из строя, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сегодня вражеский дрон атаковал вышку цифрового телерадиовещания в Рыльском районе. Объект полностью выведен из строя", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Губернатор добавил, что без телевещания остались весь Рыльский район, часть населенных пунктов Глушковского, Кореневского и Льговского районов.
Энергетики, по данным Хинштейна, приступят к восстановлению, как только позволит оперативная обстановка.
