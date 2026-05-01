В Донецке к Празднику Весны и Труда заложили аллею

Ежегодно 1 мая в России отмечается Праздник Весны и Труда. Он посвящен труду и весне, отмечается во многих странах. В советское время в этот день проводились демонстрации под лозунгами, выражавшими солидарность с рабочими по всему миру. Сейчас Первомай – традиционный выходной. В городах проходят праздничные концерты, автопробеги и шествия.