Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Донецке к Празднику Весны и Труда заложили аллею Труда.
- Около 100 кустов сирени и роз было высажено на территории рядом с Домом молодежи «30/09».
- В высадке растений принял участие председатель правительства республики Андрей Чертков.
ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Аллею Труда заложили в Донецке к Празднику Весны и Труда, передает корреспондент РИА Новости.
Около 100 кустов сирени и роз было высажено на территории рядом с Домом молодежи "30/09" в Донецке. Участники акции установили памятный знак "Аллеи труда", который посвящен также 10-летию студенческих отрядов ДНР. В высадке растений принял участие председатель правительства республики Андрей Чертков.
"Сегодня по предложению ребят из молодежного центра, из наших студотрядов высадили аллею труда... мы видим еще одно поколение, которое пытается своим трудом доказать, что они лучшие не только в ДНР, но и во всей России, и участвуют в восстановлении как республики, так и всего, что касается молодежных центров, молодежных локаций, которые для молодежи в том числе необходимы", – сказал журналистам Чертков.
Ежегодно 1 мая в России отмечается Праздник Весны и Труда. Он посвящен труду и весне, отмечается во многих странах. В советское время в этот день проводились демонстрации под лозунгами, выражавшими солидарность с рабочими по всему миру. Сейчас Первомай – традиционный выходной. В городах проходят праздничные концерты, автопробеги и шествия.
