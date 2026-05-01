Рейтинг@Mail.ru
Пять мирных жителей ДНР пострадали за день при атаках ВСУ - РИА Новости, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:42 01.05.2026
Пять мирных жителей ДНР пострадали за день при атаках ВСУ

Пушилин сообщил, что от украинских атак за день пострадали 5 мирных жителей ДНР

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пять мирных жителей ДНР пострадали за день при атаках ВСУ, сообщил Пушилин.
  • На автодороге Селидово-Горняк Кураховского муниципального округа в результате атаки ударного БПЛА ВСУ ранения различной степени тяжести получили четыре мужчины.
  • В Красноармейске из-за атаки ударного БПЛА ВСУ ранения средней степени тяжести получила женщина.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Пять мирных жителей ДНР пострадали за день из-за агрессии Киева, сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Пять мирных жителей республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".
Глава региона уточнил, что на автодороге Селидово-Горняк Кураховского муниципального округа в результате атаки ударного БПЛА ВСУ ранения различной степени тяжести получили четыре мужчины.
В Красноармейске из-за атаки ударного БПЛА ВСУ ранения средней степени тяжести получила женщина.
"Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь", - добавил Пушилин.
Также глава региона рассказал о повреждениях инфраструктуры, нанесенных атаками украинской стороны.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаКиевКрасноармейскДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала