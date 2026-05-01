В России создали 69 новых экспресс-тестов для диагностики инфекций
19:22 01.05.2026
В России создали 69 новых экспресс-тестов для диагностики инфекций

Голикова: время диагностики многих инфекций сократилось с 1,5 часа до 30 минут

© РИА Новости / Александр Натрускин — Экспресс-тест для диагностики ВИЧ
Экспресс-тест для диагностики ВИЧ . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России создали 69 новых диагностических экспресс-тестов.
  • Время диагностики инфекций сократилось с полутора часов до 30 минут.
  • Об этом расскаала Голикова на пленарном заседании отчетно-программного форума партии "Единая Россия. Есть результат!".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Специалисты в России создали 69 новых диагностических экспресс-тестов, за счет чего время диагностики инфекций сократилось с 1,5 часов до 30 минут, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Работа ведется в рамках реализации Федерального проекта "Санитарный щит страны".
"Создано 69 новых диагностических экспресс-тестов. За счет этого время диагностики инфекции сокращено с 1,5 часов до 30 минут", - сказала Голикова на пленарном заседании отчетно-программного форума партии "Единая Россия. Есть результат!".
По словам Голиковой, ранее в регионы РФ были поставлены 25 мобильных лабораторий, благодаря чему реагирование на вспышки опасных инфекций в любой точке страны сокращено до 24 часов.
