Детей-диабетиков обеспечат системой мониторинга глюкозы, заявила Голикова

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
Голикова: детей-диабетиков к 2030 г надо обеспечить системой мониторинга глюкозы

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Голикова сообщила, что к 2030 году все дети с диабетом первого типа в России должны быть обеспечены системой непрерывного мониторинга глюкозы.
  • В приоритете будут системы отечественного производства, а по итогам 2025 года такой системой обеспечены 63 тысячи детей в России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Все дети с диабетом первого типа в России к 2030 году должны быть обеспечены системой непрерывного мониторинга глюкозы, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
«
"К 2030 году мы ставим перед собой задачу все 100% детей, которые имеют диабет первого типа, этими системами (непрерывного мониторинга глюкозы - ред.) обеспечить", - сказала Голикова на пленарном заседании отчетно-программного форума партии "Единая Россия" "Есть результат!".
Она уточнила, что в приоритете будут системы отечественного производства. По итогам 2025 года соответствующей системой обеспечены 63 тысячи детей в России.
ОбществоРоссияТатьяна ГоликоваЕдиная РоссияДиабет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала