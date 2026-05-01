Детей-диабетиков обеспечат системой мониторинга глюкозы, заявила Голикова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Голикова сообщила, что к 2030 году все дети с диабетом первого типа в России должны быть обеспечены системой непрерывного мониторинга глюкозы.
- В приоритете будут системы отечественного производства, а по итогам 2025 года такой системой обеспечены 63 тысячи детей в России.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Все дети с диабетом первого типа в России к 2030 году должны быть обеспечены системой непрерывного мониторинга глюкозы, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"К 2030 году мы ставим перед собой задачу все 100% детей, которые имеют диабет первого типа, этими системами (непрерывного мониторинга глюкозы - ред.) обеспечить", - сказала Голикова на пленарном заседании отчетно-программного форума партии "Единая Россия" "Есть результат!".
Она уточнила, что в приоритете будут системы отечественного производства. По итогам 2025 года соответствующей системой обеспечены 63 тысячи детей в России.
15 ноября 2025, 16:45