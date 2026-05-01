Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 01.05.2026 (обновлено: 14:51 01.05.2026)
В Дании партии не могут договориться о формировании правительства

Копенгаген
© AP Photo / Sergei Grits
Копенгаген. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дании до сих пор не могут сформировать новое правительство после выборов.
  • Партия все еще ведут сложные обсуждения, в том числе по экономике.
  • Со дня парламентских выборов прошло уже 38 дней.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Партии, прошедшие в парламент Дании после мартовских выборов, уже больше месяца не могут договориться и сформировать новое правительство.
В Дании 24 марта прошли парламентские выборы. Явка составила 84%, что, как сообщает телерадиокомпания DR, стало самым низким показателем с 1990 года. Социал-демократы победили с 21,8% голосов, однако ни у одного из кандидатов в премьеры не оказалось большинства для формирования правительства.
Всего со дня выборов прошло 38 дней.
Согласно публикации датского парламента - фолькетинга - в соцсети Facebook*, самые длинные переговоры о формировании правительства в современной датской истории прошли в 2022 году, они продлились 45 дней. Как и в этот раз, их возглавляла Метте Фредериксен, ставшая впоследствии премьер-министром. Предыдущий рекорд до недавнего времени принадлежал переговорам 1975 года: тогда создание правительства заняло 36 дней, но нынешние переговоры уже продлились дольше этого срока.
«
"Конечно, по-прежнему идут сложные обсуждения, которые еще не закончены, в том числе по экономике. А можно ли достичь политического согласия, я, честно говоря, не знаю", - заявила в пятницу Фредериксен.
Она напомнила, что в этот раз датчане избрали 12 партий.
"Многие хотят попасть в правительство, только не друг с другом. Вы не облегчили нам задачу", - добавила Фредериксен.
Она также признала, что налог на имущество для состоятельных граждан, предложенный ее Социал-демократической партией перед выборами, не нашел достаточной поддержки у других партий, и реализовать его не получится.
В конце февраля Фредериксен на фоне низких рейтингов ее партии перед выборами в парламент предложила ввести налог на имущество для состоятельных граждан, отмененный в конце прошлого века.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
В миреДанияРоссияМетте Фредериксен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала