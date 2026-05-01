В Дании партии не могут договориться о формировании правительства

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Партии, прошедшие в парламент Дании после мартовских выборов, уже больше месяца не могут договориться и сформировать новое правительство.

Дании 24 марта прошли парламентские выборы. Явка составила 84%, что, как сообщает телерадиокомпания DR, стало самым низким показателем с 1990 года. Социал-демократы победили с 21,8% голосов, однако ни у одного из кандидатов в премьеры не оказалось большинства для формирования правительства.

Согласно публикации датского парламента - фолькетинга - в соцсети Facebook*, самые длинные переговоры о формировании правительства в современной датской истории прошли в 2022 году, они продлились 45 дней. Как и в этот раз, их возглавляла Метте Фредериксен , ставшая впоследствии премьер-министром. Предыдущий рекорд до недавнего времени принадлежал переговорам 1975 года: тогда создание правительства заняло 36 дней, но нынешние переговоры уже продлились дольше этого срока.

« "Конечно, по-прежнему идут сложные обсуждения, которые еще не закончены, в том числе по экономике. А можно ли достичь политического согласия, я, честно говоря, не знаю", - заявила в пятницу Фредериксен.

Она напомнила, что в этот раз датчане избрали 12 партий.

"Многие хотят попасть в правительство, только не друг с другом. Вы не облегчили нам задачу", - добавила Фредериксен.

Она также признала, что налог на имущество для состоятельных граждан, предложенный ее Социал-демократической партией перед выборами, не нашел достаточной поддержки у других партий, и реализовать его не получится.

В конце февраля Фредериксен на фоне низких рейтингов ее партии перед выборами в парламент предложила ввести налог на имущество для состоятельных граждан, отмененный в конце прошлого века.