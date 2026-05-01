23:21 01.05.2026
Число пострадавших при ЧП с вертолетом в Коми увеличилось до 11

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураПоследствия жесткой посадки вертолета МИ-8Т в Республике Коми
  • При взлете с вертолетной площадки в Усинске завалился на бок частный пассажирский вертолет Ми-8Т.
  • Пострадало 11 человек, их осмотрели медики и отпустили на амбулаторное лечение.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Число пострадавших при жесткой посадке вертолета в Коми увеличилось до 11 человек, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.
Региональное управление МЧС РФ в пятницу сообщало, что при взлете с вертолетной площадки в Усинске завалился на бок частный пассажирский вертолет МИ-8Т, который должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ. На борту находилось 24 человека. Позднее в ГУ МЧС РФ по Республике Коми сообщили, что пострадали 10 человек. По данным регионального Минздрава, двое пострадавших получили травмы средней тяжести.
"На борту находилось 24 человека. Пострадало 11 человек. Осмотрены медиками и отпущены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
ПроисшествияРоссияРеспублика КомиУсинскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
