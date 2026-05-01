Аракчи и Лавров провели телефонный разговор

ТЕГЕРАН, 1 мая - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел в пятницу вечером телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, стороны обсудили текущие инициативы и позицию Ирана в отношении урегулирования конфликта с США, следует из заявления иранского внешнеполитического ведомства.