Аракчи и Лавров провели телефонный разговор - РИА Новости, 01.05.2026
19:51 01.05.2026 (обновлено: 20:09 01.05.2026)
Аракчи и Лавров провели телефонный разговор

Аракчи и Лавров обсудили отношения Тегерана и Вашингтона

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аракчи провел телефонный разговор с Лавровым.
  • Министры обсудили текущие инициативы и позиции Ирана в отношении урегулирования конфликта с США.
ТЕГЕРАН, 1 мая - РИА Новости. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел в пятницу вечером телефонный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, стороны обсудили текущие инициативы и позицию Ирана в отношении урегулирования конфликта с США, следует из заявления иранского внешнеполитического ведомства.
"Глава МИД Ирана в ходе телефонного разговора сегодня вечером с Сергеем Лавровым обсудили текущие позиции и инициативы Ирана в отношении завершения конфликта с США и Израилем", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД Ирана.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Представители США и Ирана продолжают контакты по телефону, заявил Трамп
Вчера, 19:30
 
Сергей ЛавровВоенная операция США и Израиля против ИранаАббас АракчиРоссияСШАИран
 
 
