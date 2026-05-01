В Коми два человека получили травмы средней тяжести при ЧП с вертолетом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая – РИА Новости . Двое пострадавших при жесткой посадке частного вертолета в Усинске в республике Коми получили травмы средней тяжести, еще восемь человек – легкие травмы, сообщил минздрав региона.

Отмечается, что в настоящее время пострадавшие проходят обследование, по итогам которого будет принято решение о необходимости госпитализации.