В Коми два человека получили травмы средней тяжести при ЧП с вертолетом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Усинске в Республике Коми при взлете с вертолетной площадки завалился на бок частный МИ-8Т.
- Двое пострадавших получили травмы средней тяжести, еще восемь — легкие.
- Все пострадавшие доставлены в приемное отделение Усинской центральной районной больницы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Двое пострадавших при жесткой посадке частного вертолета в Усинске в республике Коми получили травмы средней тяжести, еще восемь человек – легкие травмы, сообщил минздрав региона.
Региональное управление МЧС РФ в пятницу сообщало, что при взлете с вертолетной площадки в Усинске завалился на бок частный пассажирский вертолет МИ-8Т, который должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ. На борту находилось 24 человека, из них 10 пострадали, отмечало ведомство.
"Для оказания экстренной помощи на место происшествия оперативно выехали четыре бригады Усинской центральной районной больницы, все пострадавшие доставлены в приёмное отделение медицинского учреждения: двое из них получили травмы средней степени тяжести, ещё восемь — легкой", - говорится в сообщении на странице Минздрава Коми в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что в настоящее время пострадавшие проходят обследование, по итогам которого будет принято решение о необходимости госпитализации.
