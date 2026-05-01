Рейтинг@Mail.ru
В Коми два человека получили травмы средней тяжести при ЧП с вертолетом - РИА Новости, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:20 01.05.2026
В Коми два человека получили травмы средней тяжести при ЧП с вертолетом

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратураПоследствия жесткой посадки вертолета МИ-8Т в Республике Коми
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Усинске в Республике Коми при взлете с вертолетной площадки завалился на бок частный МИ-8Т.
  • Двое пострадавших получили травмы средней тяжести, еще восемь — легкие.
  • Все пострадавшие доставлены в приемное отделение Усинской центральной районной больницы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Двое пострадавших при жесткой посадке частного вертолета в Усинске в республике Коми получили травмы средней тяжести, еще восемь человек – легкие травмы, сообщил минздрав региона.
Региональное управление МЧС РФ в пятницу сообщало, что при взлете с вертолетной площадки в Усинске завалился на бок частный пассажирский вертолет МИ-8Т, который должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ. На борту находилось 24 человека, из них 10 пострадали, отмечало ведомство.
"Для оказания экстренной помощи на место происшествия оперативно выехали четыре бригады Усинской центральной районной больницы, все пострадавшие доставлены в приёмное отделение медицинского учреждения: двое из них получили травмы средней степени тяжести, ещё восемь — легкой", - говорится в сообщении на странице Минздрава Коми в соцсети "ВКонтакте".
Отмечается, что в настоящее время пострадавшие проходят обследование, по итогам которого будет принято решение о необходимости госпитализации.
ПроисшествияУсинскРеспублика КомиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала