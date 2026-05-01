Рейтинг@Mail.ru
Появились новые подробности о ЧП со свердловским губернатором
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 01.05.2026
Появились новые подробности о ЧП со свердловским губернатором

Свидетельница не видела оружия у подбежавшего к свердловскому губернатору

© Кадр видео из соцсетей — Момент попытки нападения на губернатора Свердловской области Дениса Паслера
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неизвестный мужчина пытался прорваться к губернатору Свердловской области Паслеру во время первомайского митинга в Екатеринбурге.
  • Охранники сработали слаженно и нейтрализовали нарушителя, после чего губернатор продолжил фотографироваться.
  • Мужчина был передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств.
  • Свидетельница сообщила, что не заметила у подбежавшего оружия.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Свидетельница попытки неизвестного мужчины прорваться к губернатору Свердловской области Денису Паслеру во время первомайского митинга рассказала РИА Новости, что не видела у него оружия.
"Я не видела оружия у нападавшего", - сказала координатор Ленинского первичного отделения ЛДПР Екатеринбурга Наталья Орехова, находившаяся в момент инцидента рядом с губернатором.
Ранее она рассказывала агентству, что охрана сработала слаженно, а губернатор после инцидента спокойно продолжил фотографироваться.
В пятницу в местных СМИ появилось видео, на котором видно, как мужчина на первомайском митинге в Екатеринбурге бегом пытается приблизиться к свердловскому губернатору. Неизвестного скрутила охрана.
Екатеринбургский журналист, ставший очевидцем происходящего, сообщил РИА Новости, что пытавшийся прорваться к губернатору мужчина возможно был пьян, вел себя агрессивно и сопротивлялся при задержании. "Паники ни у кого не было совсем", – добавил очевидец.
В департаменте информполитики региона сообщили РИА Новости, что мужчина был передан правоохранительным органам для выяснения обстоятельств.
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьДенис ПаслерЛДПР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала