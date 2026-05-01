Появились новые подробности о ЧП со свердловским губернатором

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мая - РИА Новости. Свидетельница попытки неизвестного мужчины прорваться к губернатору Свердловской области Денису Паслеру во время первомайского митинга рассказала РИА Новости, что не видела у него оружия.

"Я не видела оружия у нападавшего", - сказала координатор Ленинского первичного отделения ЛДПР Екатеринбурга Наталья Орехова, находившаяся в момент инцидента рядом с губернатором.

Ранее она рассказывала агентству, что охрана сработала слаженно, а губернатор после инцидента спокойно продолжил фотографироваться.

В пятницу в местных СМИ появилось видео, на котором видно, как мужчина на первомайском митинге в Екатеринбурге бегом пытается приблизиться к свердловскому губернатору. Неизвестного скрутила охрана.

Екатеринбургский журналист, ставший очевидцем происходящего, сообщил РИА Новости, что пытавшийся прорваться к губернатору мужчина возможно был пьян, вел себя агрессивно и сопротивлялся при задержании. "Паники ни у кого не было совсем", – добавил очевидец.