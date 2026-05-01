В Коми при жесткой посадке вертолета пострадали десять человек

17:06 01.05.2026 (обновлено: 18:10 01.05.2026)
В Коми в Усинске при жесткой посадке вертолета пострадали десять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Усинске в республике Коми при жесткой посадке частного вертолета пострадали десять человек.
  • На борту МИ-8Т находилось 24 человека.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая – РИА Новости. Десять человек пострадали в Усинске в республике Коми при жесткой посадке частного вертолета, который должен был доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ, сообщило региональное управление МЧС РФ.
"На борту находилось 24 человека. Пострадало 10 человек", - говорится в сообщении.
В СК РФ вскоре сообщили, что по факту инцидента с жесткой посадкой вертолета возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
"Возбуждено уголовное дело в связи с жесткой посадкой вертолета в Республике Коми... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего.
Ранее в пятницу ведомство сообщало, что при взлете с вертолетной площадки в Усинске завалился на бок частный пассажирский вертолет МИ-8Т. Сообщалось о восьми пострадавших.
На месте происшествия работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Причины случившегося устанавливаются.
Республика КомиПроисшествияУсинскНенецкий автономный округМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
