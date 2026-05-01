Адмирал Попов раскритиковал идею Лондона о военно-морской группировке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Адмирал Вячеслав Попов раскритиковал идею Лондона о воссоздании военно-морской группировки стран Северной Европы против России без участия США.
- По мнению Попова, разногласия внутри НАТО между США и Европой приводят к реанимации не состоявшихся ранее проектов.
- Первый морской лорд Великобритании Гвин Дженкинс заявил, что Лондон вместе с союзниками из стран Северной Европы разрабатывает планы создания нового морского партнерства с целью противостояния России.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Инициатива Лондона воссоздать военно-морскую группировку стран Северной Европы против России без участия США похожа на "пену морской волны", заявил РИА Новости командующий Северным флотом в 1997-2001 годах адмирал Вячеслав Попов.
"Немощные потуги британцев воссоздать объединенную военно-морскую группировку стран Северной Европы против Северного флота России без участия США очень похожи на морскую пену. Одно дуновение северного ветра, а именно залп одной атомной подводной лодки Северного флота, и от флотов таких "великих морских держав", как Литва, Эстония, Финляндия и прочее не останется и кильватерного следа", - сказал Попов.
"Наверное скоро будет инициатива объединенной системы ВВС Европы, потом ПВО... Только без Штатов все эти инициативы равны нулю. История не раз это доказывала", - сказал адмирал.
В среду, 29 апреля, первый морской лорд (главком ВМС) Великобритании Гвин Дженкинс заявил, что Лондон вместе с союзниками из стран Северной Европы разрабатывает планы создания нового морского партнерства с целью противостояния России. Его предложение основывается на модели Сил Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force, JEF), действующих с 2014 года под командованием Соединенного Королевства. Региональное оборонное объединение включает в себя 10 стран Северной Европы: Великобританию, Данию, Исландию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Финляндию, Швецию и Эстонию. По словам Дженкинса, объединение, которое во многом повторит структуру JEF, будет "дополнять" НАТО, обладая при этом способностью быстрее реагировать на кризисы.