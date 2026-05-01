06:18 01.05.2026
Адмирал Попов раскритиковал идею Лондона о военно-морской группировке

Адмирал Попов: военно-морские потуги Лондона сравнимы с "пеной морской волны"

Корабли из состава первой постоянной морской группы, эсминец США USS Gravely и британский фрегат HMS Westminster проводят учения по буксировке в Балтийском море. Архивное фото
  • Адмирал Вячеслав Попов раскритиковал идею Лондона о воссоздании военно-морской группировки стран Северной Европы против России без участия США.
  • По мнению Попова, разногласия внутри НАТО между США и Европой приводят к реанимации не состоявшихся ранее проектов.
  • Первый морской лорд Великобритании Гвин Дженкинс заявил, что Лондон вместе с союзниками из стран Северной Европы разрабатывает планы создания нового морского партнерства с целью противостояния России.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Инициатива Лондона воссоздать военно-морскую группировку стран Северной Европы против России без участия США похожа на "пену морской волны", заявил РИА Новости командующий Северным флотом в 1997-2001 годах адмирал Вячеслав Попов.
"Немощные потуги британцев воссоздать объединенную военно-морскую группировку стран Северной Европы против Северного флота России без участия США очень похожи на морскую пену. Одно дуновение северного ветра, а именно залп одной атомной подводной лодки Северного флота, и от флотов таких "великих морских держав", как Литва, Эстония, Финляндия и прочее не останется и кильватерного следа", - сказал Попов.
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Александр Грушко: Россия даст ответ на вызовы НАТО в Арктике
23 апреля, 09:00
По его словам, разногласия внутри НАТО между США и Европой на фоне отчаянной русофобии приводят к реанимации не состоявшихся ранее проектов типа европейских объединенных сухопутных сил или новой утопичной идеи французского "ядерного зонтика".
"Наверное скоро будет инициатива объединенной системы ВВС Европы, потом ПВО... Только без Штатов все эти инициативы равны нулю. История не раз это доказывала", - сказал адмирал.
В среду, 29 апреля, первый морской лорд (главком ВМС) Великобритании Гвин Дженкинс заявил, что Лондон вместе с союзниками из стран Северной Европы разрабатывает планы создания нового морского партнерства с целью противостояния России. Его предложение основывается на модели Сил Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force, JEF), действующих с 2014 года под командованием Соединенного Королевства. Региональное оборонное объединение включает в себя 10 стран Северной Европы: Великобританию, Данию, Исландию, Латвию, Литву, Нидерланды, Норвегию, Финляндию, Швецию и Эстонию. По словам Дженкинса, объединение, которое во многом повторит структуру JEF, будет "дополнять" НАТО, обладая при этом способностью быстрее реагировать на кризисы.
Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Келин прокомментировал слова Британии о слежке за российской подлодкой
17 апреля, 07:02
 
В миреРоссияСШАЛондонВячеслав ПоповНАТО
 
 
