Адмирал Попов раскритиковал идею Лондона о военно-морской группировке

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Инициатива Лондона воссоздать военно-морскую группировку стран Северной Европы против России без участия США похожа на "пену морской волны", заявил РИА Новости командующий Северным флотом в 1997-2001 годах адмирал Вячеслав Попов.

"Наверное скоро будет инициатива объединенной системы ВВС Европы, потом ПВО... Только без Штатов все эти инициативы равны нулю. История не раз это доказывала", - сказал адмирал.