Россия сделает все для свободы судоходства на Балтике, заявили в МИД

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Россия будет использовать все доступные средства и ресурсы для обеспечения свободы судоходства в Балтийском море, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.

"Мы неоднократно твердо указывали, что для обеспечения уважения принципа свободы судоходства на Балтике российская сторона будет использовать весь спектр имеющихся в ее распоряжении средств и ресурсов. Прежде всего, правовых и политических, но не ограничиваясь этим", - сказал дипломат.