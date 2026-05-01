Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 01.05.2026
Россия сделает все для свободы судоходства на Балтике, заявили в МИД

© РИА Новости / Михаил Голенков
Учение противодиверсионных сил в Балтийске - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Учение противодиверсионных сил в Балтийске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Россия будет использовать все доступные средства и ресурсы для обеспечения свободы судоходства в Балтийском море, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.
"Мы неоднократно твердо указывали, что для обеспечения уважения принципа свободы судоходства на Балтике российская сторона будет использовать весь спектр имеющихся в ее распоряжении средств и ресурсов. Прежде всего, правовых и политических, но не ограничиваясь этим", - сказал дипломат.
Как заявлял в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Александр Грушко, активность стран НАТО на Балтике создает серьезные угрозы международному судоходству и экономической деятельности. Он также подчеркивал, что запущенная в январе 2025 года миссия альянса "Балтийский часовой" преследует цель установить контроль над международными логистическими путями и ограничить грузоперевозки, осуществляемые в интересах России.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
На Западе забили тревогу из-за ультиматума России балтийским странам
7 апреля, 16:15
 
РоссияБалтийское мореАлександр ГрушкоНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала