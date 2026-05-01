Автомобиль с телами трех мужчин, найденный в поле под Волоколамском в Московской области

В автомобиле под Волоколамском нашли тела трех мужчин

МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех мужчин в автомобиле под Волоколамском, причиной их смерти могло стать отравление угарным газом, сообщает подмосковный главк СК России.

"Сегодня в правоохранительные органы поступила информация о том, что в автомобиле, расположенном в поле вблизи деревни Прозорово, обнаружены тела троих мужчин без внешних признаков насильственной смерти... По предварительным данным, причиной гибели могло стать отравление угарным газом", - говорится в канале ведомства на платформе " Макс ".

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

В надзорном ведомстве отметили, что проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, планируется назначение комплекса судебных экспертиз.