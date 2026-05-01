В автомобиле под Волоколамском нашли тела трех мужчин

- В автомобиле под Волоколамском обнаружены тела трех мужчин без внешних признаков насильственной смерти.
- Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
- Предварительно, причиной гибели могло стать отравление угарным газом.
МОСКВА, 1 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели трех мужчин в автомобиле под Волоколамском, причиной их смерти могло стать отравление угарным газом, сообщает подмосковный главк СК России.
"Сегодня в правоохранительные органы поступила информация о том, что в автомобиле, расположенном в поле вблизи деревни Прозорово, обнаружены тела троих мужчин без внешних признаков насильственной смерти... По предварительным данным, причиной гибели могло стать отравление угарным газом", - говорится в канале ведомства на платформе "Макс".
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.
В надзорном ведомстве отметили, что проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, планируется назначение комплекса судебных экспертиз.
Также в прокуратуре Московской области уточнили, что тела трех мужчин были обнаружены в автомобиле УАЗ без государственных номеров. Волоколамская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела.