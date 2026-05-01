Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подстанция скорой помощи в Алешкинском районе Херсонской области подверглась удару ВСУ.
- У сотрудников наблюдается высокая степень контузии.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мая - РИА Новости. Подстанция скорой помощи в Херсонской области подверглась удару ВСУ, у сотрудников высокая степень контузии, сообщил заместитель председателя правительства области Сергей Черевко.
«
"В эти часы в Алешкинском районе Херсонской области подстанция скорой помощи подверглась обстрелу. К счастью, сотрудники скорой помощи существенно не пострадали, хотя у них наблюдается высокая степень контузии. Они остаются на месте", - написал Черевко в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, после улучшения оперативной обстановки медики будут доставлены в медицинскую организацию для оказания необходимой помощи.
22 июня 2022, 17:18