При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погибли два человека

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В селе Волчья Александровка Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибли два подростка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на платформе "Макс".

Одному из погибших было 18 лет, другому — 15. От полученных травм подростки скончались на месте.