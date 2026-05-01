Рейтинг@Mail.ru
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погибли два человека
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:16 01.05.2026 (обновлено: 01:08 01.05.2026)
При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погибли подростки 18 и 15 лет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке дрона ВСУ в селе Волчья Александровка Белгородской области погибли два человека.
  • По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, беспилотник атаковал мотоцикл, на котором ехали подростки 18 и 15 лет.
МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В селе Волчья Александровка Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибли два подростка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на платформе "Макс".
«
"В селе Волчья Александровка беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал мотоцикл, на котором ехали два парня. <...> У них была впереди вся жизнь, но враг хладнокровно и жестоко ее оборвал", — написал он.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время осмотра учебного центра Ленинградского военного округа - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
БПЛА сковывают боевую активность в зонах боестолкновений, заявил Медведев
Вчера, 20:41
Одному из погибших было 18 лет, другому — 15. От полученных травм подростки скончались на месте.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других российских регионах. Армия России в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
В Белгородской области три человека погибли от атак ВСУ за сутки
Вчера, 10:50
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала