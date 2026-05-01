При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погибли два человека

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. В селе Волчья Александровка Белгородской области при атаке дрона ВСУ погибли два подростка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на платформе "Макс".
"В селе Волчья Александровка беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал мотоцикл, на котором ехали два парня. <...> У них была впереди вся жизнь, но враг хладнокровно и жестоко ее оборвал", — написал он.
Одному из погибших было 18 лет, другому — 15. От полученных травм подростки скончались на месте.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других российских регионах. Армия России в ответ наносит удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.