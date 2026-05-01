Эксперт рассказал, где в Арктике живут самые одинокие люди - РИА Новости, 01.05.2026
05:15 01.05.2026
Эксперт рассказал, где в Арктике живут самые одинокие люди

Жители Сегежи, Игарки и Каргопор считают себя самыми одинокими в Арктике

© Fotolia / sdimitrovСеверное сияние в Арктике
Северное сияние в Арктике - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© Fotolia / sdimitrov
Северное сияние в Арктике . Архивное фото
  • Экспертный центр "Проектный офис развития Арктики" провел социологическое исследование о качестве жизни в Арктике и выделил населенные пункты, где жители чувствуют себя наиболее и наименее одиноко.
  • Жители карельской Сегежи, Игарки в Красноярском крае и села Каргопоры в Архангельской области считают себя самыми одинокими людьми в Арктике, а наименее одинокими себя назвали жители Нового Уренгоя, Аксарки и Тазовского в ЯНАО.
МУРМАНСК, 1 мая – РИА Новости. Жители карельской Сегежи, Игарки в Красноярском крае и села Каргопоры в Архангельской области считают себя самыми одинокими людьми в Арктике, а вот наименее одинокими назвали себя проживающие в Новом Уренгое, Аксарке и Тазовском в ЯНАО, рассказал РИА Новости аналитик Проектного офиса развития Арктики Олег Адамович.
Экспертный центр "Проектный офис развития Арктики" (ПОРА) провел социологическое исследование о качестве жизни в Арктике, в том числе выделил населенные пункты, где жители чувствуют себя наиболее и наименее одиноко.
Метеорологическая обсерватория в Арктике - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Алло, на связи Арктика!". В России разрабатывают всепогодные лазеры
28 февраля, 08:00
"Отвечая на вопрос "как часто вы чувствуете себя одиноко", 16% жителей Сегежи, 10% жителей Игарки и 9% жителей поселка Каргопоры сказали, что испытывают одиночество постоянно или часто", - рассказал Адамович.
В первую десятку также вошли Онега (Архангельская область), Воркута (Коми), Беломорск (Карелия), Тарко-Сале (ЯНАО), Архангельск и Мурманск. По словам эксперта, речь идет о субъективном ощущении. В среднем 8% всех респондентов ответили, что регулярно испытывают чувство одиночества.
"В целом в маленьких населенных пунктах люди меньше чувствуют себя одиноко, в крупных – чаще. Зачастую это связано с одиноким проживанием. В Арктику приезжает на заработки много технических специалистов или вахтовиков. Их семьи, друзья зачастую остаются далеко. Без социальных связей на новом месте, конечно, тяжело. Или другой сценарий: жене в арктическом городе может быть одиноко, пока муж уезжает на несколько месяцев на вахтовую работу", - пояснил аналитик.
Мужчина на улице в Якутске - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Врач рассказал, сколько можно жить на Крайнем Севере без вреда для здоровья
31 января, 05:39
В списке "самых общительных" поселений Арктике, жители которых признались, что почти никогда не чувствуют себя одиноко – Новый Уренгой, Аксарка, Тазовский (ЯНАО), Белоярский (ХМАО) и Североморск. Здесь от 78,4% до 75,4% жителей отметили, что одиночество им практически незнакомо.
Опрос проводился в ноябре–декабре 2025 года и охватил свыше 13,3 тысячи респондентов в 382 населенных пунктах всех 10 арктических регионов.
Проектный офис развития Арктики" (ПОРА) – экспертный центр, занимающийся аналитикой и содействующий реализации госполитики в Арктической зоне Российской Федерации.
Вахтовик в Арктике - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
В Тюмени создали систему поддержки здоровья вахтовиков в Арктике
25 марта, 07:00
 
