Эксперт рассказал, где в Арктике живут самые одинокие люди

МУРМАНСК, 1 мая – РИА Новости. Жители карельской Сегежи, Игарки в Красноярском крае и села Каргопоры в Архангельской области считают себя самыми одинокими людьми в Арктике, а вот наименее одинокими назвали себя проживающие в Новом Уренгое, Аксарке и Тазовском в ЯНАО, рассказал РИА Новости аналитик Проектного офиса развития Арктики Олег Адамович.

"В целом в маленьких населенных пунктах люди меньше чувствуют себя одиноко, в крупных – чаще. Зачастую это связано с одиноким проживанием. В Арктику приезжает на заработки много технических специалистов или вахтовиков. Их семьи, друзья зачастую остаются далеко. Без социальных связей на новом месте, конечно, тяжело. Или другой сценарий: жене в арктическом городе может быть одиноко, пока муж уезжает на несколько месяцев на вахтовую работу", - пояснил аналитик.