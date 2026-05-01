Эксперт рассказал, где в Арктике живут самые одинокие люди

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экспертный центр "Проектный офис развития Арктики" провел социологическое исследование о качестве жизни в Арктике и выделил населенные пункты, где жители чувствуют себя наиболее и наименее одиноко.
- Жители карельской Сегежи, Игарки в Красноярском крае и села Каргопоры в Архангельской области считают себя самыми одинокими людьми в Арктике, а наименее одинокими себя назвали жители Нового Уренгоя, Аксарки и Тазовского в ЯНАО.
МУРМАНСК, 1 мая – РИА Новости. Жители карельской Сегежи, Игарки в Красноярском крае и села Каргопоры в Архангельской области считают себя самыми одинокими людьми в Арктике, а вот наименее одинокими назвали себя проживающие в Новом Уренгое, Аксарке и Тазовском в ЯНАО, рассказал РИА Новости аналитик Проектного офиса развития Арктики Олег Адамович.
Экспертный центр "Проектный офис развития Арктики" (ПОРА) провел социологическое исследование о качестве жизни в Арктике, в том числе выделил населенные пункты, где жители чувствуют себя наиболее и наименее одиноко.
"Алло, на связи Арктика!". В России разрабатывают всепогодные лазеры
28 февраля, 08:00
В первую десятку также вошли Онега (Архангельская область), Воркута (Коми), Беломорск (Карелия), Тарко-Сале (ЯНАО), Архангельск и Мурманск. По словам эксперта, речь идет о субъективном ощущении. В среднем 8% всех респондентов ответили, что регулярно испытывают чувство одиночества.
"В целом в маленьких населенных пунктах люди меньше чувствуют себя одиноко, в крупных – чаще. Зачастую это связано с одиноким проживанием. В Арктику приезжает на заработки много технических специалистов или вахтовиков. Их семьи, друзья зачастую остаются далеко. Без социальных связей на новом месте, конечно, тяжело. Или другой сценарий: жене в арктическом городе может быть одиноко, пока муж уезжает на несколько месяцев на вахтовую работу", - пояснил аналитик.
В списке "самых общительных" поселений Арктике, жители которых признались, что почти никогда не чувствуют себя одиноко – Новый Уренгой, Аксарка, Тазовский (ЯНАО), Белоярский (ХМАО) и Североморск. Здесь от 78,4% до 75,4% жителей отметили, что одиночество им практически незнакомо.
Опрос проводился в ноябре–декабре 2025 года и охватил свыше 13,3 тысячи респондентов в 382 населенных пунктах всех 10 арктических регионов.
Проектный офис развития Арктики" (ПОРА) – экспертный центр, занимающийся аналитикой и содействующий реализации госполитики в Арктической зоне Российской Федерации.