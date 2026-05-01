Хищные и недолиберальные: Америка выясняет, что пошло не так

Может быть, трамписты и потеряют часть власти осенью — после выборов в конгресс, а прочие ее части потом — после президентских выборов. Но Америка в целом, похоже, еще очень долго будет делиться ровно пополам — на демократов и республиканцев. Так что необходимо и полезно следить за тем, как сейчас трамповская половина США дискутирует о том, что у нее пошло не так. "Не так" не только в администрации и правящей верхушке (кто с кем поругался), а поглубже. Там грызутся по поводу как внешней, так и внутренней политики. Как воют об ужасах трампизма демократы — это лучше не читать, но тут-то на упомянутую верхушку рычат свои. Причем дискутируют не по отдельным частностям, а смотрят, что не так с фундаментом.

Внешняя политика — тут, как всегда, в начале было слово, потом еще одно… И вот гарвардский профессор Стивен Уолт выдал их сразу два: "хищная гегемония". И всемирно прославился. В итоге кто только в Америке и вне ее не высказался на тему соответствующей статьи Уолта в Foreign Affairs. И все признают, что США вот именно в это и превратились — в нечто хищное и несимпатичное.

А как надо было? Вот американский отклик : что вообще такое гегемония в международных отношениях? Это когда кто-то может вырабатывать повестку дня, направление движения для всего мира или его части, причем твоя повестка всем — или хотя бы союзникам — нравится, то есть ты много берешь, но и даешь немало.

И ведь так оно и работало после 1945 года — для части мира как минимум. Но сейчас идет попросту грабеж чужих и своих, только зазеваешься — и тебе конец. Это не гегемония, это хуже.

Теперь китайский комментарий на ту же статью Уолта, который от американского вообще ничем не отличается. Для нынешней Америки отношения со всеми без разбора (и своими, и чужими) — это "сделки": что мое, то мое, а что твое — сейчас поторгуемся.

Отчего так? Оттого, напоминают китайцы, что Америка — в системном кризисе. Доля страны в мировом ВВП была 40 процентов в 1960-м — и около 25 процентов сейчас (и это еще как посчитать). А значит, поддерживать свой старый "добрый" гегемонизм для Соединенных Штатов уже невыгодно, и прежнее мироустройство поэтому может отправляться в помойку.

То есть Америка сама себя загоняет в тупик или изоляцию в семье народов потому, что семья эта ей не дает прежних выгод. И остается вести себя как хищник, пока есть шанс. Но если так пойдет и дальше, США будут все беднее, вдобавок по части безопасности у них все ухудшится, а влияние в мире будет падать и падать.

Хорошо, но ведь, вообще-то, та половина Америки, которая не демократы, несильно беспокоилась насчет внешней политики, она устроила свою революцию потому, что спасала себя от неприятностей чисто внутренних. Но и во внутренних делах все пошло не так.

Есть такой некогда абсолютно трампистский ресурс "Американский консерватор". И сейчас он уже прочно перешел в оппозицию трамповской команде. Читаем там очередное размышление на тему "что пошло не так" и видим: первое — что "самая мощная консервативная коалиция в истории страны" разрушилась из-за войны с Ираном . Это та коалиция, которая хотела сделать страну снова великой, при этом не увлекаясь иностранными делами.

Второе — автор, видный консервативный публицист Эндрю Дэй считает, что коалицию эту нужно выстраивать заново на площадке, которую Трамп расчистил от демократов. То есть он все-таки победил, но теперь надо победу использовать заново.

Третье — чтобы начать с чистого листа, нужно в очередной раз четко сказать, в чем принципиальная разница между плохими демократами ("левыми либералами", по определению автора) и хорошими республиканцами ("правыми либералами").

Здесь автор сначала погружается в глубины философии — от Гоббса до Ницше, но в конце выдает простую и понятную идею. И левые, и правые всей душой за свободу (от которой и происходит слово "либерализм"). Но у левых, то есть демократов, есть нехорошая привычка хотеть сделать людей одинаковыми, то есть бороться за "равенство". И тогда их свобода становится неприятной, вплоть до противоположности таковой. Только дорываются до власти, как душат свободу во имя равенства — то расового, то гендерного, то еще какого-то.

И тут в статье начинается перечисление вполне конкретных направлений чисто внутренней политики, о которых мы в России знаем недостаточно, думая, что это чисто американские дела. Тем не менее вот хотя бы по части избавления страны от массовой миграции: с точки зрения настоящего трамписта, у администрации никакого решения проблемы нет, а есть чистый шоу-бизнес с демонстративными массовыми высылками тех, кто попался. И оказывается, что страдают от этого и республиканцы, которые хотели бы серьезного решения проблемы — например, легально нанимать рабочих из условного Гондураса без ущерба для страны — вместо того недолиберализма, что сейчас происходит.

То есть как только доходит дело до конкретной политики, так получается, что и у прежних властей, и у нынешних, и на внешнем контуре, и на внутреннем имеет место хищная демократия, которая готова притеснять и грабить своих и чужих.

И ведь речь только о двух публикациях. А их там сотни даже на одном лишь правом фланге — и все недовольные или попросту яростные.