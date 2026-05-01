Краткий пересказ от РИА ИИ
- Молодежь в ДНР провела акцию, посвященную памяти жертв трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.
- Она прошла у здания больницы имени Засядько в Донецке, которое было повреждено при обстрелах ВСУ.
- Участники показали на торце здания изображения, отражающие события того дня, и возложили цветы к мемориальному баннеру с портретами и именами погибших.
ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии" провели в Донецке масштабную акцию, посвященную годовщине памяти жертв трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.
На торце больницы активисты с помощью проектора показали изображения, отражающие события того дня, а также вывели надпись "Одесса 02.05.2014". В конце мероприятия участники мероприятия возложили цветы к мемориальному баннеру с портретами и именами всех погибших в трагедии.
"Мы находимся на месте, которое недавно террористически обстреляли ВСУ. Это больница, это мирный объект. И тем самым хотим показать, что спустя долгие годы Украина ведет войну против мирного населения. Помимо инсталляции на разрушенном здании, есть баннер с погибшими людьми, которые были заживо сожжены (в Одессе - ред.)", - рассказал агентству руководитель "Молодой Республики" и "Молодой Гвардии Единой России" ДНР Сергей Добровольский.
Он добавил, что, несмотря на небезопасную обстановку в месте проведения, к акции присоединилось около 70 человек.
В Одессе 2 мая 2014 года после государственного переворота на Украине сторонники "евромайдана" и националисты напали на противников новой власти, выступавших с пророссийских позиций. После разгрома палаточного лагеря "антимайдана" на Куликовом поле его участники укрылись в Доме профсоюзов, который затем был подожжен. В результате трагедии, как сообщалось, погибли 48 человек, более 250 пострадали.