Краткий пересказ от РИА ИИ Молодежь в ДНР провела акцию, посвященную памяти жертв трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.

Она прошла у здания больницы имени Засядько в Донецке, которое было повреждено при обстрелах ВСУ.

Участники показали на торце здания изображения, отражающие события того дня, и возложили цветы к мемориальному баннеру с портретами и именами погибших.

ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии" провели в Донецке масштабную акцию, посвященную годовщине памяти жертв трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятие состоялось у здания больницы имени Засядько в Донецке , неоднократно поврежденного при обстрелах ВСУ

На торце больницы активисты с помощью проектора показали изображения, отражающие события того дня, а также вывели надпись "Одесса 02.05.2014". В конце мероприятия участники мероприятия возложили цветы к мемориальному баннеру с портретами и именами всех погибших в трагедии.

Он добавил, что, несмотря на небезопасную обстановку в месте проведения, к акции присоединилось около 70 человек.