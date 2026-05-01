Рейтинг@Mail.ru
Молодежь в ДНР провела акцию, посвященную памяти жертв трагедии в Одессе - РИА Новости, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:57 01.05.2026
Молодежь в ДНР провела акцию, посвященную памяти жертв трагедии в Одессе

РИА Новости: в ДНР провели масштабную акцию в честь годовщины трагедии в Одессе

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Молодежь в ДНР провела акцию, посвященную памяти жертв трагедии в Одессе 2 мая 2014 года.
  • Она прошла у здания больницы имени Засядько в Донецке, которое было повреждено при обстрелах ВСУ.
  • Участники показали на торце здания изображения, отражающие события того дня, и возложили цветы к мемориальному баннеру с портретами и именами погибших.
ДОНЕЦК, 1 мая - РИА Новости. Активисты "Молодой Гвардии" провели в Донецке масштабную акцию, посвященную годовщине памяти жертв трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие состоялось у здания больницы имени Засядько в Донецке, неоднократно поврежденного при обстрелах ВСУ.
На торце больницы активисты с помощью проектора показали изображения, отражающие события того дня, а также вывели надпись "Одесса 02.05.2014". В конце мероприятия участники мероприятия возложили цветы к мемориальному баннеру с портретами и именами всех погибших в трагедии.
"Мы находимся на месте, которое недавно террористически обстреляли ВСУ. Это больница, это мирный объект. И тем самым хотим показать, что спустя долгие годы Украина ведет войну против мирного населения. Помимо инсталляции на разрушенном здании, есть баннер с погибшими людьми, которые были заживо сожжены (в Одессе - ред.)", - рассказал агентству руководитель "Молодой Республики" и "Молодой Гвардии Единой России" ДНР Сергей Добровольский.
Он добавил, что, несмотря на небезопасную обстановку в месте проведения, к акции присоединилось около 70 человек.
В Одессе 2 мая 2014 года после государственного переворота на Украине сторонники "евромайдана" и националисты напали на противников новой власти, выступавших с пророссийских позиций. После разгрома палаточного лагеря "антимайдана" на Куликовом поле его участники укрылись в Доме профсоюзов, который затем был подожжен. В результате трагедии, как сообщалось, погибли 48 человек, более 250 пострадали.
УкраинаОдессаДонецкВооруженные силы УкраиныМолодая гвардия Единой России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала