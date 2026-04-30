В Госдуме рассказали об оформлении перерасчета за ЖКУ на майские праздники

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россияне, отсутствующие дома более пяти полных календарных дней подряд на майских праздниках, имеют право на перерасчет платы за некоторые услуги ЖКХ.
- Перерасчет возможен по отдельным коммунальным услугам: холодной и горячей воде, водоотведению, газу (если речь не идет о газе для отопления) и вывозу мусора, при условии, что квартира не оборудована счетчиками из-за подтвержденной технической невозможности их установки.
- Для перерасчета за вывоз мусора необходимо подать заявление и подтвердить документами период отсутствия, заявление можно подать заранее или в течение 30 дней после возвращения.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россияне, уезжающие на майские праздники и отсутствующие дома более пяти дней подряд, имеют право на перерасчет платы за холодную и горячую воду, водоотведение, газ и вывоз мусора, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"В этом году майские праздники не складываются в одни большие длинные выходные. Но многие все равно планируют уехать - на дачу, к родственникам, в другой регион или берут несколько дней отпуска между праздничными датами. Стоит помнить о праве на перерасчет отдельных платежей за ЖКУ. По действующим нормам человек должен отсутствовать в квартире более пяти полных календарных дней подряд", - сказал Якубовский.
Парламентарий уточнил, что день отъезда и день возвращения в этот срок не включаются. Кроме того, по его словам, перерасчет возможен по отдельным коммунальным услугам - холодной и горячей воде, водоотведению, газу, если речь не идет о газе для отопления.
"Но есть важное условие: квартира должна быть не оборудована счетчиками именно из-за подтвержденной технической невозможности их установки. Если счетчики есть, нужно просто передать фактические показания. Если потребления не было, это должно отразиться в начислениях", - отметил он.
Якубовский добавил, что перерасчет за вывоз мусора при временном отсутствии также возможен, для этого нужно подать заявление и подтвердить документами, что человек отсутствовал более пяти полных календарных дней подряд.
"Это правило применяется независимо от того, как в конкретном регионе рассчитывается плата за ТКО - по числу проживающих или исходя из площади помещения. При этом важно отличать временный отъезд от ситуации, когда квартира просто пустует или не используется: само по себе неиспользование жилья не означает автоматического освобождения от платы за ТКО", - пояснил он.
Депутат подчеркнул, что из-за отъезда не пересчитываются отопление, электроснабжение, коммунальные ресурсы на общедомовые нужды, содержание жилья и капремонт, поскольку дом продолжает обслуживаться, инженерные системы работают, подъезды освещаются, поэтому сам факт отсутствия собственника или жильца не обнуляет эти строки в квитанции.
"Чтобы не получить отказ, нужно сохранить подтверждающие документы: билеты, посадочные талоны, документы о проживании, справку из санатория, командировочные документы или иные документы, которые подтверждают период отсутствия. Заявление можно подать заранее или в течение 30 дней после возвращения. Перерасчет исполнитель должен сделать в течение пяти рабочих дней после получения заявления и документов", - заключил он.
