В Госдуме рассказали об оформлении перерасчета за ЖКУ на майские праздники

Краткий пересказ от РИА ИИ Россияне, отсутствующие дома более пяти полных календарных дней подряд на майских праздниках, имеют право на перерасчет платы за некоторые услуги ЖКХ.

Перерасчет возможен по отдельным коммунальным услугам: холодной и горячей воде, водоотведению, газу (если речь не идет о газе для отопления) и вывозу мусора, при условии, что квартира не оборудована счетчиками из-за подтвержденной технической невозможности их установки.

Для перерасчета за вывоз мусора необходимо подать заявление и подтвердить документами период отсутствия, заявление можно подать заранее или в течение 30 дней после возвращения.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россияне, уезжающие на майские праздники и отсутствующие дома более пяти дней подряд, имеют право на перерасчет платы за холодную и горячую воду, водоотведение, газ и вывоз мусора, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

"В этом году майские праздники не складываются в одни большие длинные выходные. Но многие все равно планируют уехать - на дачу, к родственникам, в другой регион или берут несколько дней отпуска между праздничными датами. Стоит помнить о праве на перерасчет отдельных платежей за ЖКУ. По действующим нормам человек должен отсутствовать в квартире более пяти полных календарных дней подряд", - сказал Якубовский

Парламентарий уточнил, что день отъезда и день возвращения в этот срок не включаются. Кроме того, по его словам, перерасчет возможен по отдельным коммунальным услугам - холодной и горячей воде, водоотведению, газу, если речь не идет о газе для отопления.

"Но есть важное условие: квартира должна быть не оборудована счетчиками именно из-за подтвержденной технической невозможности их установки. Если счетчики есть, нужно просто передать фактические показания. Если потребления не было, это должно отразиться в начислениях", - отметил он.

Якубовский добавил, что перерасчет за вывоз мусора при временном отсутствии также возможен, для этого нужно подать заявление и подтвердить документами, что человек отсутствовал более пяти полных календарных дней подряд.

"Это правило применяется независимо от того, как в конкретном регионе рассчитывается плата за ТКО - по числу проживающих или исходя из площади помещения. При этом важно отличать временный отъезд от ситуации, когда квартира просто пустует или не используется: само по себе неиспользование жилья не означает автоматического освобождения от платы за ТКО", - пояснил он.

Депутат подчеркнул, что из-за отъезда не пересчитываются отопление, электроснабжение, коммунальные ресурсы на общедомовые нужды, содержание жилья и капремонт, поскольку дом продолжает обслуживаться, инженерные системы работают, подъезды освещаются, поэтому сам факт отсутствия собственника или жильца не обнуляет эти строки в квитанции.