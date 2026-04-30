Житель Белгородской области получил ранения при атаке украинского дрона

БЕЛГОРОД, 30 апр - РИА Новости. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в результате атаки украинского дрона в поселке Дубовое Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Он добавил, что на месте атаки повреждены фасад коммерческого объекта, два легковых и один грузовой автомобили.