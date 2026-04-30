Биолог объяснила, чем опасно бесконтрольное употребление жидкости

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Употребление большого количества жидкости может вызвать нарушение сердечного ритма и нагрузку на почки.
- Сладкие напитки, включая соки и морсы, могут вызывать резкий скачок инсулина и остановку процесса жиросжигания.
- Не существует единой нормы потребления жидкости для всех, но 70–80% потребляемой жидкости должна составлять чистая негазированная вода.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Употребление большого количества жидкости может обернуться нарушением сердечного ритма и нагрузкой на почки, а многие сладкие напитки вызывают резкий скачок инсулина, рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина.
"Избыток воды вымывает важные электролиты, что дает нагрузку на почки и сердечно-сосудистую систему, нарушая водно-солевой баланс. Это может привести к нарушению сердечного ритма и отекам", - сказала Лялина порталу NEWS.ru.
Биолог также отметила, что многие соки, морсы и компоты содержат огромное количество сахара, что вызывает резкий скачок инсулина, в результате чего процесс жиросжигания останавливается.
Лялина обратила внимание, что популярные смузи и баблти по своей сути - это высококалорийные десерты, которые по энергетической ценности могут быть приближены к полноценному обеду.
"Не существует единой нормы в литрах для всех, однако есть базовые правила. 70–80% всей жидкости, которую вы потребляете, должна составлять чистая негазированная вода. Пейте, когда чувствуете потребность, а не потому, что надо выпить два литра", - заключила Лялина.