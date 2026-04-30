Рейтинг@Mail.ru
Биолог объяснила, чем опасно бесконтрольное употребление жидкости - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 30.04.2026
Биолог объяснила, чем опасно бесконтрольное употребление жидкости

Биолог Лялина: большое количество жидкости может нарушить сердечный ритм

© Фото : FreepikДевушка наливает воду из графина
Девушка наливает воду из графина - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© Фото : Freepik
Девушка наливает воду из графина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Употребление большого количества жидкости может вызвать нарушение сердечного ритма и нагрузку на почки.
  • Сладкие напитки, включая соки и морсы, могут вызывать резкий скачок инсулина и остановку процесса жиросжигания.
  • Не существует единой нормы потребления жидкости для всех, но 70–80% потребляемой жидкости должна составлять чистая негазированная вода.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Употребление большого количества жидкости может обернуться нарушением сердечного ритма и нагрузкой на почки, а многие сладкие напитки вызывают резкий скачок инсулина, рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина.
"Избыток воды вымывает важные электролиты, что дает нагрузку на почки и сердечно-сосудистую систему, нарушая водно-солевой баланс. Это может привести к нарушению сердечного ритма и отекам", - сказала Лялина порталу NEWS.ru.
Биолог также отметила, что многие соки, морсы и компоты содержат огромное количество сахара, что вызывает резкий скачок инсулина, в результате чего процесс жиросжигания останавливается.
Лялина обратила внимание, что популярные смузи и баблти по своей сути - это высококалорийные десерты, которые по энергетической ценности могут быть приближены к полноценному обеду.
"Не существует единой нормы в литрах для всех, однако есть базовые правила. 70–80% всей жидкости, которую вы потребляете, должна составлять чистая негазированная вода. Пейте, когда чувствуете потребность, а не потому, что надо выпить два литра", - заключила Лялина.
Здоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала