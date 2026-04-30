Биолог объяснила, чем опасно бесконтрольное употребление жидкости

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Употребление большого количества жидкости может обернуться нарушением сердечного ритма и нагрузкой на почки, а многие сладкие напитки вызывают резкий скачок инсулина, рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолог Ирина Лялина.

"Избыток воды вымывает важные электролиты, что дает нагрузку на почки и сердечно-сосудистую систему, нарушая водно-солевой баланс. Это может привести к нарушению сердечного ритма и отекам", - сказала Лялина порталу NEWS.ru

Биолог также отметила, что многие соки, морсы и компоты содержат огромное количество сахара, что вызывает резкий скачок инсулина, в результате чего процесс жиросжигания останавливается.

Лялина обратила внимание, что популярные смузи и баблти по своей сути - это высококалорийные десерты, которые по энергетической ценности могут быть приближены к полноценному обеду.