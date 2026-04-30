СМИ: жена испанского премьера подаст в суд на журналиста за акт агрессии
12:58 30.04.2026
СМИ: жена испанского премьера подаст в суд на журналиста за акт агрессии

© AP Photo / J.J. Guillen — Премьер-министр Испании Педро Санчес и его супруга Бегонья Гомес. Архивное фото
Премьер-министр Испании Педро Санчес и его супруга Бегонья Гомес. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жена испанского премьера Бегонья Гомес подаст в суд на журналиста Вито Килеса за акт агрессии, передает агентство Europa Press.
  • Он распространил видеозапись, на которой он пытается задать Гомес вопрос о ее участии в коррупционных схемах.
  • По версии Гомес и ее сторонников, Килес не давал ей выйти из кафе, совершив тем самым домогательство.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Жена испанского премьера Педро Санчеса Бегонья Гомес подаст в суд на журналиста Вито Килеса за акт агрессии, передает агентство Europa Press со ссылкой на источники в правительстве.
Ранее Килес распространил в соцсетях видеозапись того, как он пытается задать Гомес вопрос о ее участии в коррупционных схемах, и сопровождающие супругу премьера женщины силой отстраняют журналиста от нее.
«
"Супруга премьер-министра Бегонья Гомес подаст в суд на Вито Килеса в связи с "актом агрессии" в кафе", - сказано в сообщении.
В материале отмечается, что по версии Гомес и ее сторонников Килес не давал ей выйти из кафе, совершив тем самым "домогательство".
В апреле обвинение запросило 24 года тюрьмы для Гомес, которой вменяют злоупотребление служебным положением, растрату, коррупцию в сфере бизнеса и незаконное обогащение.
