СМИ: жена испанского премьера подаст в суд на журналиста за акт агрессии

Краткий пересказ от РИА ИИ Жена испанского премьера Бегонья Гомес подаст в суд на журналиста Вито Килеса за акт агрессии, передает агентство Europa Press.

Он распространил видеозапись, на которой он пытается задать Гомес вопрос о ее участии в коррупционных схемах.

По версии Гомес и ее сторонников, Килес не давал ей выйти из кафе, совершив тем самым домогательство.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Жена испанского премьера Педро Санчеса Бегонья Гомес подаст в суд на журналиста Вито Килеса за акт агрессии, передает агентство Europa Press со ссылкой на источники в правительстве.

Ранее Килес распространил в соцсетях видеозапись того, как он пытается задать Гомес вопрос о ее участии в коррупционных схемах, и сопровождающие супругу премьера женщины силой отстраняют журналиста от нее.

« "Супруга премьер-министра Бегонья Гомес подаст в суд на Вито Килеса в связи с "актом агрессии" в кафе", - сказано в сообщении.

В материале отмечается, что по версии Гомес и ее сторонников Килес не давал ей выйти из кафе, совершив тем самым "домогательство".