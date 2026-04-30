"Это импичмент". В Киеве раскрыли тяжелую правду о состоянии Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что, по данным НАБУ, президент использует конфликт с Россией для собственного обогащения.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Новые данные НАБУ по делу о коррупции среди представителей украинской власти свидетельствуют о том, что Владимир Зеленский использует конфликт с Россией для собственного обогащения, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети Х.
"В украинскую компанию по производству беспилотников, поддерживаемую друзьями Владимира Зеленского, могли поступить семь миллиардов долларов. Из этой суммы 20 процентов — почти полтора миллиарда долларов — предположительно должны были стать чистой прибылью для его ближайшего окружения и министров, которых он лично назначил. Сейчас в Украине политики открыто говорят об импичменте Зеленского", — написала она.
"Моя страна умирает ради того, чтобы один человек и его друзья могли неприлично разбогатеть. Если вы находитесь на Украине, вы уже знаете, что в правительстве Зеленского нет ничего демократического. Этот конфликт — единственное, что удерживает его у власти и обеспечивает ему деньги. Как только наступит мир, все это испарится. Речь идет о разрушении целой нации", — резюмировала она.
В среду издание "Украинская правда" опубликовало новые данные о расследовании коррупции, которое проводит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Фигурирующий в скандальном деле о коррупции бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич обсуждал с занимавшим должность главы Минобороны Украины, а ныне секретарем Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Рустемом Умеровым многомиллионные контракты в сфере обороны.
В частности, поднимался вопрос о компании по производству дальнобойных ударных дронов Fire Point, одним из бенефициаров которой может быть Миндич. Указывается, что фирма получает крупнейшие контракты от Минобороны, однако бизнесмен жалуется Умерову, что ее недофинансируют, а также требует решить вопрос с поставкой бронежилетов, которые государство не принимает из-за плохого качества. Умеров при этом не возражает.
Кроме того, издание опубликовало диалог Миндича с другом Зеленского и его бывшим первым помощником Сергеем Шефиром, датированный летом 2025 года. Из их разговора "Украинская правда" делает вывод, что депутаты от партии "Слуга народа" Юрий Кисель и Александр Сова отдают Шефиру 50 процентов от заработков.