"Положить конец". СМИ раскрыли, какой удар Иран нанес Зеленскому

- Конфликт на Ближнем Востоке осложняет ведение мирных переговоров по Украине, заявил Владимир Зеленский.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке осложняет ведение мирных переговоров по Украине, заявил Владимир Зеленский в телефонном интервью агентству Bloomberg.
«
"Зеленский заявил, что Украина находится в подвешенном состоянии, ожидая возобновления мирных переговоров, которые могли бы положить конец конфликту, при этом ключевым препятствием является отвлекающий фактор, вызванный конфликтом в Иране", — говорится в публикации.
По словам главы киевского режима, все зависит от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время по понятным причинам пока не определены.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.