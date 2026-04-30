15:08 30.04.2026
Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Владимир Зеленский в четверг подписал законы о продлении срока военного положения и всеобщей мобилизации на Украине еще на 90 дней, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Верховной рады.
Украинский парламент во вторник проголосовал за продление еще на 90 дней срока действия военного положения и всеобщей мобилизации на Украине.
"Возвращено с подписью от президента Украины", - говорится в карточках к законам на сайте украинского парламента.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. С тех пор их действие многократно продлевалось.
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
