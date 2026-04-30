"Вынужден проглотить": удар Мерца по Зеленскому вызвал изумление на Западе

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется смириться со словами канцлера Германии Фридриха Мерца о нереалистичности скорого вступления Украины в ЕС, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.
«
"Зеленский теперь вынужден проглотить то, что сказал Мерц о нереалистичности вступления Украины в ЕС в ближайшие годы", — говорится в публикации.
На прошлой неделе Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС. При этом канцлер также связал территориальные уступки Киева с перспективами вступления страны в блок.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.