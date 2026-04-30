"Вынужден проглотить": удар Мерца по Зеленскому вызвал изумление на Западе - РИА Новости, 30.04.2026
01:11 30.04.2026 (обновлено: 01:24 30.04.2026)
"Вынужден проглотить": удар Мерца по Зеленскому вызвал изумление на Западе

AD: Зеленскому придется смириться со словами Мерца о вступлении Киева в ЕС

© REUTERS / Liesa Johannssen — Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • AntiDiplomatico пишет, что Владимиру Зеленскому придется смириться со словами канцлера Германии Фридриха Мерца о нереалистичности скорого вступления Украины в ЕС.
  • В статье указывается, что это стало крахом стратегии главы киевского режима по отношению к Европейскому союзу, несмотря на его попытки делать вид, что он не понимает выставленные Украине требования.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Владимиру Зеленскому придется смириться со словами канцлера Германии Фридриха Мерца о нереалистичности скорого вступления Украины в ЕС, пишет итальянское издание AntiDiplomatico.
"Зеленский теперь вынужден проглотить то, что сказал Мерц о нереалистичности вступления Украины в ЕС в ближайшие годы", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
"Шансов нет". На Украине забили тревогу из-за состояния Зеленского
28 апреля, 21:58
Как отмечает автор статьи, слова канцлера ФРГ стали крахом стратегии главы киевского режима по отношению к Европейскому союзу, несмотря на его попытки делать вид, что он не понимает условия Брюсселя и требовать установить окончательную дату вступления Украины в ЕС.
На прошлой неделе Мерц выступил против немедленного вступления Украины в ЕС. При этом канцлер также связал территориальные уступки Киева с перспективами вступления страны в блок.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование.
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает перед журналистами во время саммита лидеров Европейского союза в Никосии - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
"Не сработает". Мерц жестко ответил на дерзкое требование Зеленского
27 апреля, 16:22
 
