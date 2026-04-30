Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:42 30.04.2026
Названы вакансии с самыми высокими зарплатами в России

РИА Новости: самую высокую зарплату предлагали стоматологу-ортопеду в Иркутске

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • SuperJob провел анализ базы вакансий и выяснил, что самые высокие зарплаты в России в марте-апреле предлагали стоматологу-ортопеду в Иркутске и руководителю строительного проекта в Москве.
  • Зарплата стоматолога-ортопеда в Иркутске и руководителя строительного проекта в Москве составляет от 500 тысяч рублей в месяц.
  • Также высокие зарплатные предложения были у консультирующего хирурга-имплантолога в Уфе — от 400 тысяч рублей в месяц, а разработчику на языке Python в Москве предлагали 350–500 тысяч рублей в месяц.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Самую высокую зарплату в России в марте-апреле потенциальные работодатели предлагали стоматологу-ортопеду в Иркутске и руководителю строительного проекта в Москве – от полумиллиона рублей в месяц, показал анализ базы вакансий, который компания SuperJob провела для РИА Новости.
"Вакансии на полную занятость в марте-апреле 2026 года с высокими зарплатными предложениями: стоматолог-ортопед, Иркутск - от 500 тысяч рублей в месяц, руководитель строительного проекта, Москва - от 500 тысяч рублей в месяц", - рассказали в SuperJob.
Также щедрые зарплатные предложения были у потенциальных соискателей на должность консультирующего хирурга-имплантолога в Уфе – от 400 тысяч рублей в месяц, а разработчику на языке Python в Москве предлагали 350 – 500 тысяч рублей в месяц.
МоскваИркутскУфаSuperJobРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала