В России появилась отрасль со средней зарплатой выше 350 тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Средняя зарплата выше 350 тысяч рублей в феврале в России была только у сотрудников табачных производств, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Так, они в среднем в конце зимы получали почти 355 тысяч рублей, хотя еще месяцем ранее - 216,4 тысячи рублей.
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. В среднем по стране в феврале она была 103,9 тысячи рублей.
