В России появилась отрасль со средней зарплатой выше 350 тысяч рублей

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Средняя зарплата выше 350 тысяч рублей в феврале в России была только у сотрудников табачных производств, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.

Так, они в среднем в конце зимы получали почти 355 тысяч рублей, хотя еще месяцем ранее - 216,4 тысячи рублей.