МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Отказ от переговоров с Россией приближает Европу к катастрофе, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в интервью Джорджу Гэллоуэю на его YouTube-канале.
"Позади нас были американцы, что делало нас немного смелее. Теперь и они отступают. В данный момент нам реально стоит попытаться найти компромисс с Россией. Вместо этого мы компенсируем это эскалацией. <…> Мы сейчас движемся к масштабной катастрофе", — сказал он.
По его словам, настоящей трагедией для европейцев стало современное поколение политиков, не способных воспринимать мир с реальных позиций. Диесен полагает, что такая оторванность будет крайне опасна для всей западной цивилизации.
"Идея о том, что мы собираемся победить крупнейшую в мире ядерную державу — это абсурд!", — резюмировал Диесен.
Ранее Владимир Путин интервью телеканалу India Today сообщил, что страны Запада развязали войну против России, используя украинских националистов. По словам президента, Москва лишь пытается закончить войну, начатую против нее деструктивными силами.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Европа науськивает Владимира Зеленского продолжать воевать с РФ до последнего украинца, но для этого им не хватает денег и приходится пытаться ограбить Россию.