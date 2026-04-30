Рейтинг@Mail.ru
"Cтоит попытаться": на Западе выступили с неожиданным призывом о России - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
07:10 30.04.2026 (обновлено: 07:47 30.04.2026)
"Cтоит попытаться": на Западе выступили с неожиданным призывом о России

Профессор Диесен: Европа движется к катастрофе, отказываясь от переговоров с РФ

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Москва. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что отказ от переговоров с Россией приближает Европу к катастрофе.
  • Диесен считает, что европейцы движутся к масштабной катастрофе из-за неспособности современного поколения политиков воспринимать мир с реальных позиций.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Отказ от переговоров с Россией приближает Европу к катастрофе, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен в интервью Джорджу Гэллоуэю на его YouTube-канале.
«
"Позади нас были американцы, что делало нас немного смелее. Теперь и они отступают. В данный момент нам реально стоит попытаться найти компромисс с Россией. Вместо этого мы компенсируем это эскалацией. <…> Мы сейчас движемся к масштабной катастрофе", — сказал он.
По его словам, настоящей трагедией для европейцев стало современное поколение политиков, не способных воспринимать мир с реальных позиций. Диесен полагает, что такая оторванность будет крайне опасна для всей западной цивилизации.
«
"Идея о том, что мы собираемся победить крупнейшую в мире ядерную державу — это абсурд!", — резюмировал Диесен.
Ранее Владимир Путин интервью телеканалу India Today сообщил, что страны Запада развязали войну против России, используя украинских националистов. По словам президента, Москва лишь пытается закончить войну, начатую против нее деструктивными силами.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Европа науськивает Владимира Зеленского продолжать воевать с РФ до последнего украинца, но для этого им не хватает денег и приходится пытаться ограбить Россию.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала