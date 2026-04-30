Законы с 1 мая 2026: полный список изменений

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В мае в России вступает в силу ряд важных законов. Кроме того, некоторым россиянам повысят выплаты. Какие правила вводятся, как они будут работать, кого затронут изменения и для кого увеличатся выплаты — в материале РИА Новости.
Новые законы с 1 мая 2026 года
Основные нововведения связаны с социальной поддержкой, маркировкой товаров, списанием долгов по налогам. Вступает в силу соглашение России с иностранным государством.
Пенсии в мае 2026 года
Россиян, которым в апреле исполнилось 80, с 1 мая ждет прибавка к страховой пенсии по старости. По законодательству России фиксированная выплата увеличится в два раза. Она составит 19 169,38 рубля. Выплату повысят автоматически, обращаться в Социальный фонд России (СФР) не нужно.
Мужчина при получении пенсии на почтамте в Чите
Важно: повышенная выплата не разовая, в двойном размере она будет приходить постоянно. Федеральный закон существует уже давно, и чем дольше действует, тем больше пенсионеров затрагивает.
С мая удвоенную фиксированную выплату начнут начислять и тем, кто в апреле получил I группу инвалидности.
Единое пособие с 22 мая 2026
Раньше, если доход многодетной семьи превышал прожиточный минимум, она теряла право на единое пособие в связи с рождением и воспитанием детей. Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ решить проблему. В итоге с 22 мая вступает в силу закон, который дает послабление: право на ежемесячное пособие сохраняется, если среднедушевой доход семьи немного превысит прожиточный минимум в регионе, но не более чем на десять процентов.
Тарифы СБП с 1 мая 2026
Банк России опубликовал тарифы на переводы через Систему быстрых платежей (СБП). Главное: условия остались прежними, стоимость не изменилась. Просто все цены собрали в одном месте и обозначили, что тарифы не облагаются НДС. Теперь тарифы легко найти и посмотреть. В ЦБ РФ особо подчеркнули: для граждан переводы до ста тысяч рублей в месяц бесплатны.
Маркировка "Честный знак" с 1 мая 2026 года
С 1 мая расширяется система обязательной маркировки "Честный знак". В список войдут радиоэлектронная продукция (смартфоны, ноутбуки, лампы, розетки и т. д.), а также хлебобулочные изделия (круассаны, пирожные, рулеты), торты.
Запрет на вывоз аффинированного золота с 1 мая 2026
С 1 мая обычным гражданам, компаниям и индивидуальным предпринимателям нельзя вывозить из России аффинированное (высокой степени очистки) золото в слитках общим весом более ста граммов.
Однако есть исключения.
Золото можно вывозить в государства — члены Евразийского экономического союза (Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию) через аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево (Москва), Кневичи (Владивосток). При этом нужно иметь разрешение Федеральной пробирной палаты.
Граждане могут вывозить слитки в государства — не члены ЕАЭС через международные аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево (Москва) и Кневичи (Владивосток). Требуется разрешение Федеральной пробирной палаты;
Организации и индивидуальные предприниматели могут вывозить золото в государства, которые не являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Списание налоговых долгов
Если на 1 мая сумма налоговой задолженности физического лица в совокупности не превышает 500 рублей или сумма задолженности, не учитываемая в составе его совокупной обязанности, не превышает десять тысяч рублей, она признается безнадежной к взысканию и подлежит списанию.
Речь идет о долгах, по которым ФНС обратилась в суд до 1 ноября 2025-го и на эту дату не получила вступившего в силу судебного акта, а также о задолженности, по которой заявление о взыскании не было направлено в суд до указанной даты.
Безвизовый режим
С 11 мая вступает в силу соглашение между Россией и Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований.
Россияне смогут въезжать на территорию королевства без виз и пребывать там непрерывно или суммарно до 90 дней в год, если поездка не связана с трудоустройством, получением образования или постоянным проживанием. Если же въезд осуществляется с этими целями или для совершения хаджа или умры (паломничества) в период хаджа, потребуется виза.
