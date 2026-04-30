Законы с 1 мая 2026: полный список изменений

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. В мае в России вступает в силу ряд важных законов. Кроме того, некоторым россиянам повысят выплаты. Какие правила вводятся, как они будут работать, кого затронут изменения и для кого увеличатся выплаты — в материале РИА Новости.

Новые законы с 1 мая 2026 года

Основные нововведения связаны с социальной поддержкой, маркировкой товаров, списанием долгов по налогам. Вступает в силу соглашение России с иностранным государством.

Нововведения коснутся граждан и бизнеса.

Будут скорректированы выплаты отдельным категориям граждан.

Пенсии в мае 2026 года

Россиян, которым в апреле исполнилось 80, с 1 мая ждет прибавка к страховой пенсии по старости. По законодательству России фиксированная выплата увеличится в два раза. Она составит 19 169,38 рубля. Выплату повысят автоматически, обращаться в Социальный фонд России (СФР) не нужно.

Важно: повышенная выплата не разовая, в двойном размере она будет приходить постоянно. Федеральный закон существует уже давно, и чем дольше действует, тем больше пенсионеров затрагивает.

С мая удвоенную фиксированную выплату начнут начислять и тем, кто в апреле получил I группу инвалидности.

Кроме того, пересчитают доплату к пенсии членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Согласно Федеральному закону это делается четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Размер надбавки у каждого свой.

Единое пособие с 22 мая 2026

Раньше, если доход многодетной семьи превышал прожиточный минимум, она теряла право на единое пособие в связи с рождением и воспитанием детей. Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ решить проблему. В итоге с 22 мая вступает в силу закон , который дает послабление: право на ежемесячное пособие сохраняется, если среднедушевой доход семьи немного превысит прожиточный минимум в регионе, но не более чем на десять процентов.

Тарифы СБП с 1 мая 2026

Банк России опубликовал тарифы на переводы через Систему быстрых платежей (СБП). Главное: условия остались прежними, стоимость не изменилась. Просто все цены собрали в одном месте и обозначили, что тарифы не облагаются НДС. Теперь тарифы легко найти и посмотреть. В ЦБ РФ особо подчеркнули : для граждан переводы до ста тысяч рублей в месяц бесплатны.

Маркировка "Честный знак" с 1 мая 2026 года

С 1 мая расширяется система обязательной маркировки "Честный знак". В список войдут радиоэлектронная продукция (смартфоны, ноутбуки, лампы, розетки и т. д.), а также хлебобулочные изделия (круассаны, пирожные, рулеты), торты.

Запрет на вывоз аффинированного золота с 1 мая 2026

С 1 мая обычным гражданам, компаниям и индивидуальным предпринимателям нельзя вывозить из России аффинированное (высокой степени очистки) золото в слитках общим весом более ста граммов.

Однако есть исключения.

Золото можно вывозить в государства — члены Евразийского экономического союза (Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию) через аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево (Москва), Кневичи (Владивосток). При этом нужно иметь разрешение Федеральной пробирной палаты.

Граждане могут вывозить слитки в государства — не члены ЕАЭС через международные аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево (Москва) и Кневичи (Владивосток). Требуется разрешение Федеральной пробирной палаты;

Организации и индивидуальные предприниматели могут вывозить золото в государства, которые не являются членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Списание налоговых долгов

Если на 1 мая сумма налоговой задолженности физического лица в совокупности не превышает 500 рублей или сумма задолженности, не учитываемая в составе его совокупной обязанности, не превышает десять тысяч рублей, она признается безнадежной к взысканию и подлежит списанию.

Речь идет о долгах , по которым ФНС обратилась в суд до 1 ноября 2025-го и на эту дату не получила вступившего в силу судебного акта, а также о задолженности, по которой заявление о взыскании не было направлено в суд до указанной даты.

Безвизовый режим

С 11 мая вступает в силу соглашение между Россией и Саудовской Аравией о взаимной отмене визовых требований.

Россияне смогут въезжать на территорию королевства без виз и пребывать там непрерывно или суммарно до 90 дней в год, если поездка не связана с трудоустройством, получением образования или постоянным проживанием. Если же въезд осуществляется с этими целями или для совершения хаджа или умры (паломничества) в период хаджа, потребуется виза.

Вопросы и ответы

Вопрос 2: Изменятся ли пенсии с мая 2026?