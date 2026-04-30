Захарова ответила Каллас цитатой из "Обыкновенного чуда"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова ответила Каи Каллас цитатой из «Обыкновенного чуда».
- Кая Каллас заявляла, что европейцы «не должны унижаться, умоляя Россию поговорить» с ними.
- Мария Захарова написала в своем Telegram-канале: «Понятно. Раньше они говорили, что нас изолировали. Теперь вон оно как обернулось. Как говорится, я так долго за Вами бежала, чтобы сказать, как Вы мне безразличны».
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова цитатой из "Обыкновенного чуда" прокомментировала заявление главы Евродипломатии Каи Каллас о диалоге Евросоюза с Москвой.
"Понятно. Раньше они говорили, что нас изолировали. Теперь вон оно как обернулось. Как говорится, я так долго за Вами бежала, чтобы сказать, как Вы мне безразличны", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Ставшая культовой фраза "Три дня я гналась за вами. Да! Чтобы сказать, как Вы мне безразличны", отсылку к которой привела в своем комментарии дипломат, прозвучала в фильме "Обыкновенное чудо" Марка Захарова в сцене, в которой принцесса обращается к персонажу Александра Абдулова.
"Видимо, это какая-то старинная эстонская игра: надеть мусорное ведро на голову и считать, что тебя никто не видит", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.