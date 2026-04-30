Невеста с украинской свадьбы ответила на гневные сообщения на русском языке - РИА Новости, 30.04.2026
17:18 30.04.2026
Невеста с украинской свадьбы ответила на гневные сообщения на русском языке

Украинская невеста Кузнецова ответила на гневные сообщения на русском языке

  • Невеста Ника Кузнецова ответила на гневные комментарии пользователей в соцсетях по поводу своей свадьбы на русском языке.
  • Кузнецова заявила, что ей безразличны негативные комментарии, которые высказываются под видом патриотизма.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Невеста с украинской свадьбы Ника Кузнецова, на которой выступали бывший российский комик Максим Галкин* и Валерий Меладзе, ответила на гневные комментарии пользователей на русском языке.
Ранее в сети появились фото и видео свадьбы Кузнецовой и соучредителя украинской IT-компании Ники Ломия. Как выяснило РИА Новости, изучив фотографии, церемония состоялась в Каннах в историческом замке 1919 года с видом на Средиземное море. По данным украинской прессы, гуляния обошлись в 5-6 миллионов долларов. Само торжество вел бывший российский комик Галкин, выступали артисты Меладзе и Рики Мартин. Мероприятие вызвало большой резонанс, а на его участников, в том числе в социальной сети Facebook**, обрушились с критикой.
Некоторые пользователи заявляли, что бездумно потраченные деньги на свадьбу молодожены могли бы перевести на помощь больным раком детям, переселенцам.
"Многие люди под видом патриотизма высказывают свои желчные мнения, которые абсолютно никому не интересны, кроме них самих. Этот негатив их же и кушает. Мне от этого ни холодно, ни жарко", - написала Кузнецова в своих соцсетях, отвечая на вопрос подписчиков, как невеста отнеслась к негативным комментариям патриотов.
После начала специальной военной операции на Украине Меладзе стал значительно реже появляться на публике и проводить концерты в России. Меладзе на корпоративном новогоднем выступлении в Дубае в 2022 году произнес лозунг украинских националистов.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
