Более 220 ярмарок пройдут в Московской области в мае

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Подмосковье организуют 223 ярмарки, часть из них посвятят 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, остальные будут иметь тематическую направленность – от медовых рядов до дегустации вин, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Отмечается, что мероприятия пройдут в 40 муниципалитетах Московской области. Тематические ярмарки ко Дню Победы развернутся в Богородском городском округе (город Электроугли), Власихе (улица Маршала Жукова, около дома 4а) и Воскресенске (улица Советская, дом 3б).
Универсальные ярмарки с товарами из разных регионов России состоятся в Волоколамске (улица Панфилова, дом 21), Дмитрове (пересечение улиц Загорская и Кропоткинская) и Долгопрудном (улица Дирижабельная, у дома 21).
Товары для сада и огорода предложат на специальных площадках в Богородском городском округе (город Старая Купавна, улица Кирова, дом 19), Чехове (проезд улицы Чехова, вблизи дома 3) и Химках (микрорайон Сходня, улица Чапаева, вблизи дома 3, корпус 1). Ярмарка "Веселый пчеловод" пройдет в Щелково: поселок городского типа Фряново, микрорайон 2, улица Молодежная. Винная ярмарка с продукцией из разных регионов России состоится в Красногорске на Красногорском бульваре, у дома 28.