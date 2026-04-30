Более 220 ярмарок пройдут в Московской области в мае

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. В Подмосковье организуют 223 ярмарки, часть из них посвятят 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, остальные будут иметь тематическую направленность – от медовых рядов до дегустации вин, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Отмечается, что мероприятия пройдут в 40 муниципалитетах Московской области. Тематические ярмарки ко Дню Победы развернутся в Богородском городском округе (город Электроугли), Власихе (улица Маршала Жукова, около дома 4а) и Воскресенске (улица Советская, дом 3б).

Универсальные ярмарки с товарами из разных регионов России состоятся в Волоколамске (улица Панфилова, дом 21), Дмитрове (пересечение улиц Загорская и Кропоткинская) и Долгопрудном (улица Дирижабельная, у дома 21).