Жена министра обороны Украины приобрела суперъяхту за 26 миллионов евро

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Жена министра обороны Украины Михаила Федорова приобрела роскошную суперъяхту стоимостью около 26 миллионов евро, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Согласно документам, яхта Tankoa S501 Vertige длиной почти 50 метров зарегистрирована под французским флагом. Помимо госпожи Федоровой среди владельцев значится французская компания CENTRALEASE", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, такая форма собственности - вынужденная мера, поскольку согласно местному законодательству половина зарегистрированного под французским флагом судна обязательно должна принадлежать гражданину одной из стран-членов ЕС или зарегистрированной в ЕС компании.
"На Украине предполагают, что это не личная прихоть главы оборонного ведомства, а покупка для семьи Зеленского", - рассказал собеседник.