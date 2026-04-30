Работы импрессионистов представили в нижегородском филиале ГМИИ

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Работы Клода Моне, Огюста Родена и Поля Сезанна представили на выставке "Вокруг импрессионизма" в филиале Пушкинского музея в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе музея.

"Двадцать восьмого апреля в Волго-Вятском филиале ГМИИ им. Пушкина в Нижнем Новгороде открылась выставка "Вокруг импрессионизма". Проект знакомит с творчеством ведущих европейских мастеров-новаторов 1870–1910-х годов, представляя знаковые произведения из коллекции Пушкинского музея", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, экспозиция состоит из более чем 30 произведений живописи и скульптуры, среди которых работы Клода Моне, Огюста Родена, Поля Сезанна, Эдуарда Мане, Эмиля Антуана Бурделя и Поля Гогена. Так, экспозиция включает пять разделов, которые важны для всестороннего понимания времени и идей, навсегда изменивших мировой художественный язык.

"Всего за 30 лет художественный язык импрессионизма прошел путь от эпатажного вызова до официального французского искусства. Уже к 1900 году работы 60-летних Клода Моне и Огюста Родена представляли Францию на международных выставках. Новаторское искусство стало востребованным на мировом уровне", - подчеркнули в пресс-службе.

По словам организаторов, выставка представляет собой последовательный рассказ о героях эпохи – именитых и безымянных, городской жизни, путешествиях и поиске новых форм. Заключительный раздел показывает, как новый язык искусства помогал выстроить отношения с миром, которым правят традиции.

В пресс-службе добавили, что работы демонстрируют рождение эстетики нового искусства на рубеже XIX–XX веков и влияние импрессионизма на художественные процессы той эпохи, а также его роль в изменении статуса творческой личности в обществе.