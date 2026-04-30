Выплату детям бойцов СВО теперь можно оформить онлайн на Вологодчине
18:36 30.04.2026
Выплату детям бойцов СВО теперь можно оформить онлайн на Вологодчине

Дети участников СВО из Вологодчины могут оформить выплаты на "Госуслугах"

© Фото : пресс-служба правительства Вологодской области
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Вологодские студенты, дети участников СВО теперь могут оформить ежемесячную выплату на портале госуслуг, сообщает пресс-служба правительства Вологодчины.
Речь идет о материальной поддержке в размере 2 тысяч рублей для детей военнослужащих в возрасте до 23 лет, зарегистрированных в Вологодской области и обучающихся очно в вузах, колледжах и техникумах региона.
"Теперь оформить меру поддержки можно на портале госуслуг. Студентам и их родителям больше не придется стоять в очередях и собирать справки в разных инстанциях. Система сама запросит необходимые сведения и направит их в личный кабинет. Убираем административные барьеры, чтобы процесс оказания помощи был максимально быстрым и прозрачным. Это наш реальный вклад в поддержку тех, кто защищает страну, и их семей", — сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба.
Для назначения выплаты заявителю необходимо авторизоваться на портале госуслуг и заполнить форму с указанием сведений об обучении и данных участника СВО. Уведомление о решении придет в личный кабинет в течение двух рабочих дней после получения всех необходимых сведений.
Внедряют новые цифровые решения в рамках федерального проекта "Государство для людей" и нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства".
 
