Выплату детям бойцов СВО теперь можно оформить онлайн на Вологодчине

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Вологодские студенты, дети участников СВО теперь могут оформить ежемесячную выплату на портале госуслуг, сообщает пресс-служба правительства Вологодчины.

Речь идет о материальной поддержке в размере 2 тысяч рублей для детей военнослужащих в возрасте до 23 лет, зарегистрированных в Вологодской области и обучающихся очно в вузах, колледжах и техникумах региона.

"Теперь оформить меру поддержки можно на портале госуслуг. Студентам и их родителям больше не придется стоять в очередях и собирать справки в разных инстанциях. Система сама запросит необходимые сведения и направит их в личный кабинет. Убираем административные барьеры, чтобы процесс оказания помощи был максимально быстрым и прозрачным. Это наш реальный вклад в поддержку тех, кто защищает страну, и их семей", — сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба.

Для назначения выплаты заявителю необходимо авторизоваться на портале госуслуг и заполнить форму с указанием сведений об обучении и данных участника СВО. Уведомление о решении придет в личный кабинет в течение двух рабочих дней после получения всех необходимых сведений.