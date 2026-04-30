Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Сербии Александр Вучич назвал Кирилла Дмитриева очень умным человеком и по-русски охарактеризовал его как "грамотного".

БЕЛГРАД, 30 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев является очень умным человеком, и по-русски назвал его "грамотным".

Дмитриев в четверг назвал президента Сербии Александра Вучича одним из немногих, кто понимает масштаб энергокризиса в Европе . Так глава РФПИ прокомментировал заявление Вучича о том, что Дмитриев был прав в прогнозе роста цен на нефть и о последствиях.

"Спасибо ему за добрые слова. Кирилл Дмитриев - очень умный, у россиян есть выражение "грамотный" человек, и неслучайно - он спецпредставитель Путина", - сказал Вучич в эфире TV Pink

Слово "грамотный" он сказал на русском, а также поправил произношение ведущей, которая по сербской языковой норме произнесла фамилию как "Димитриев".

Сербский кабмин в четверг принял решение о выпуске на рынок 30 тысяч тонн дизеля из резервов ввиду энергокризиса, акцизы снижены на 25%, до конца июня продлен запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов.