Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:30 30.04.2026
Вучич по-русски назвал Кирилла Дмитриева очень грамотным человеком

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Сербии Александр Вучич назвал Кирилла Дмитриева очень умным человеком и по-русски охарактеризовал его как "грамотного".
БЕЛГРАД, 30 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев является очень умным человеком, и по-русски назвал его "грамотным".
Дмитриев в четверг назвал президента Сербии Александра Вучича одним из немногих, кто понимает масштаб энергокризиса в Европе. Так глава РФПИ прокомментировал заявление Вучича о том, что Дмитриев был прав в прогнозе роста цен на нефть и о последствиях.
"Спасибо ему за добрые слова. Кирилл Дмитриев - очень умный, у россиян есть выражение "грамотный" человек, и неслучайно - он спецпредставитель Путина", - сказал Вучич в эфире TV Pink.
Слово "грамотный" он сказал на русском, а также поправил произношение ведущей, которая по сербской языковой норме произнесла фамилию как "Димитриев".
Сербский кабмин в четверг принял решение о выпуске на рынок 30 тысяч тонн дизеля из резервов ввиду энергокризиса, акцизы снижены на 25%, до конца июня продлен запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов.
Правительство Сербии утверждает максимальные розничные цены топлива каждую пятницу. Сейчас цена литра дизеля составляла 219 динаров за литр (около 1,8 евро), евро премиум бензина - 191 динар за литр (около 1,6 евро).
Рост цен на топливо и промышленную продукцию наблюдается в большинстве стран мира на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
СербияРоссияЕвропаАлександр ВучичКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала