Вучич по-русски назвал Дмитриева очень грамотным человеком

БЕЛГРАД, 30 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев является очень умным человеком, и по-русски назвал его "грамотным".
Дмитриев в четверг назвал президента Сербии Александра Вучича одним из немногих, кто понимает масштаб энергокризиса в Европе. Так глава РФПИ прокомментировал заявление Вучича о том, что Дмитриев был прав в прогнозе роста цен на нефть и о последствиях.
"Спасибо ему за добрые слова. Кирилл Дмитриев - очень умный, у россиян есть выражение "грамотный" человек, и неслучайно - он спецпредставитель Путина", - сказал Вучич в эфире TV Pink.
Слово "грамотный" он сказал на русском, а также поправил произношение ведущей, которая по сербской языковой норме произнесла фамилию как "Димитриев".
Сербский кабмин в четверг принял решение о выпуске на рынок 30 тысяч тонн дизеля из резервов ввиду энергокризиса, акцизы снижены на 25%, до конца июня продлен запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов.
Правительство Сербии утверждает максимальные розничные цены топлива каждую пятницу. Сейчас цена литра дизеля составляла 219 динаров за литр (около 1,8 евро), евро премиум бензина - 191 динар за литр (около 1,6 евро).
Рост цен на топливо и промышленную продукцию наблюдается в большинстве стран мира на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.