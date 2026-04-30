Вучич заявил, что Дмитриев был прав в прогнозе роста цен на нефть

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Сербии Александр Вучич заявил, что прогноз Кирилла Дмитриева о росте цен на нефть до 150 долларов за баррель оказался верным.

БЕЛГРАД, 30 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев был прав в прогнозе роста цен на нефть и о последствиях.

Кирилл Дмитриев был прав, когда сказал, что цена нефти дойдет до 150 долларов за баррель. И точно, вы видите, что китайцы, русские и американцы знали, к чему это все ведет. Европа больше всех платит", - сказал Вучич журналистам в четверг.

Он отметил, что Сербия "предпоследняя" по сумме, на которую увеличили цену с начала кризиса. "То есть мы меньше всех увеличили цену топлива в Европе после Словении", - уточнил Вучич.

По его словам, сербское государство предпринимает все усилия и расходует госрезервы топлива, чтобы помочь гражданам.

"Но если цена дойдет до 150 долларов за баррель, тогда - гибель. Европа платит наивысшую цену, многие должны были раньше думать об этом, когда я предупреждал еще два месяца назад, но никто не хотел слушать", - подчеркнул президент Сербии.

Сербский кабмин в четверг принял решение о выпуске на рынок 30 тысяч тонн дизеля из резервов ввиду энергокризиса, акцизы снижены на 25%, до конца июня продлен запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов.