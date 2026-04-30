Вучич заявил, что Дмитриев был прав в прогнозе роста цен на нефть - РИА Новости, 30.04.2026
16:43 30.04.2026
Вучич заявил, что Кирилл Дмитриев был прав в прогнозе роста цен на нефть

Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Сербии Александр Вучич заявил, что прогноз Кирилла Дмитриева о росте цен на нефть до 150 долларов за баррель оказался верным.
БЕЛГРАД, 30 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев был прав в прогнозе роста цен на нефть и о последствиях.
"Кирилл Дмитриев был прав, когда сказал, что цена нефти дойдет до 150 долларов за баррель. И точно, вы видите, что китайцы, русские и американцы знали, к чему это все ведет. Европа больше всех платит", - сказал Вучич журналистам в четверг.
Он отметил, что Сербия "предпоследняя" по сумме, на которую увеличили цену с начала кризиса. "То есть мы меньше всех увеличили цену топлива в Европе после Словении", - уточнил Вучич.
По его словам, сербское государство предпринимает все усилия и расходует госрезервы топлива, чтобы помочь гражданам.
"Но если цена дойдет до 150 долларов за баррель, тогда - гибель. Европа платит наивысшую цену, многие должны были раньше думать об этом, когда я предупреждал еще два месяца назад, но никто не хотел слушать", - подчеркнул президент Сербии.
Сербский кабмин в четверг принял решение о выпуске на рынок 30 тысяч тонн дизеля из резервов ввиду энергокризиса, акцизы снижены на 25%, до конца июня продлен запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов.
Правительство Сербии утверждает максимальные розничные цены топлива каждую пятницу. Сейчас цена литра дизеля составляла 219 динаров за литр (около 1,8 евро), евро премиум бензина - 191 динар за литр (около 1,6 евро).
Рост цен на топливо и промышленную продукцию наблюдается в большинстве стран мира на фоне эскалации на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
ЭкономикаСербияЕвропаРоссияАлександр ВучичКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
