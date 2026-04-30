ВТБ продлил срок действия программы "Индийский тест-драйв"

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости . Портфель счетов клиентов среднего и малого бизнеса в ВТБ в рупиях за последний год увеличился более чем на 50%, сообщила руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития, старший вице-президент ВТБ Юлия Копытова.

Она отметила, что на фоне роста интереса бизнеса к рынку Индии в ВТБ приняли решение продлить до 30 июня возможность подключения программы "Индийский тест-драйв" для МСБ, говорится в сообщении банка. Программа направлена на поддержку предпринимателей-импортеров из Индии и будет действовать до конца 2026 года.