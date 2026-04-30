ВСУ 64 раза за сутки обстреляли курское приграничье

КУРСК, 30 апр - РИА Новости. ВСУ 64 раза за сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, сбито 55 украинских беспилотников различного типа, погиб один человек, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Он добавил, что девять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.