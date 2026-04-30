ВСУ 64 раза за сутки обстреляли курское приграничье

КУРСК, 30 апр - РИА Новости. ВСУ 64 раза за сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, сбито 55 украинских беспилотников различного типа, погиб один человек, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 29 апреля до 09.00 30 апреля сбито 55 вражеских беспилотников различного типа. 64 раза враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".
Он добавил, что девять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак вблизи села Боброво Рыльского района погиб мирный житель. В селе Песчаное Беловского района пострадал 63-летний мужчина. В селе Мокрушино повреждены фасад и окна дома. В городе Льгове Льговского района повреждена кровля недействующего ангара локомотивного и вагонного состава", - добавил губернатор.