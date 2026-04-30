ВСУ 64 раза за сутки обстреляли курское приграничье - РИА Новости, 30.04.2026
09:39 30.04.2026
ВСУ 64 раза за сутки обстреляли курское приграничье

Хинштейн: ВСУ 64 раза за сутки атаковали приграничные районы Курской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ 64 раза за сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области сообщил губернатор Александр Хинштейн.
  • Сбито 55 украинских беспилотников различного типа.
  • В результате атак погиб один человек, есть пострадавший и повреждения зданий.
КУРСК, 30 апр - РИА Новости. ВСУ 64 раза за сутки применили артиллерию по отселенным приграничным районам Курской области, сбито 55 украинских беспилотников различного типа, погиб один человек, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09.00 29 апреля до 09.00 30 апреля сбито 55 вражеских беспилотников различного типа. 64 раза враг применил артиллерию по отселенным районам", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".
Он добавил, что девять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак вблизи села Боброво Рыльского района погиб мирный житель. В селе Песчаное Беловского района пострадал 63-летний мужчина. В селе Мокрушино повреждены фасад и окна дома. В городе Льгове Льговского района повреждена кровля недействующего ангара локомотивного и вагонного состава", - добавил губернатор.
