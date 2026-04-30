В Энергодаре один человек погиб из-за удара дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Энергодаре погиб мирный житель в результате атаки дрона ВСУ, сообщил глава города Максим Пухов.
- Удар был нанесен утром в четверг в районе одного из магазинов города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости. Дрон ВСУ ударил в районе магазина в городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре, погиб мирный житель, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.
"Мирный житель погиб в результате атаки дрона по Энергодару", - сказал РИА Новости Пухов.
По его словам, удар был нанесен утром в четверг в районе одного из магазинов города.