Пленный рассказал, как ВСУ питались комбикормом на ферме

- Пленный солдат 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Александр Кучинский рассказал, что украинские солдаты на позиции в ангарах фермы в районе Гришино ДНР две недели питались комбикормом.
- Комбикорм солдаты находили в свиных кормушках, а воду добывали с крыши.
ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские солдаты на позиции в ангарах животноводческой фермы в районе Гришино ДНР две недели питались комбикормом, который нашли в свиных кормушках, рассказал РИА Новости пленный солдат 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Александр Кучинский.
По его словам, позиция их группы находилась в ангарах животноводческой фермы в районе Гришино Донецкой Народной Республики.
"Последние две недели вообще ничего, кроме комбикорма, не ели. В кормушках у свиней был комбикорм, вот этот комбикорм пытались варить хотя бы как-нибудь и кушать", - сказал пленный.
Он добавил, что воду добывали с крыши, которая стекала в помещение через слой минеральной ваты.
Об освобождении Гришино и продвижении в направлении Доброполья 21 апреля сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
