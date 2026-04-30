Пленный рассказал, как ВСУ питались комбикормом на ферме

ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские солдаты на позиции в ангарах животноводческой фермы в районе Гришино ДНР две недели питались комбикормом, который нашли в свиных кормушках, рассказал РИА Новости пленный солдат 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Александр Кучинский.

"Последние две недели вообще ничего, кроме комбикорма, не ели. В кормушках у свиней был комбикорм, вот этот комбикорм пытались варить хотя бы как-нибудь и кушать", - сказал пленный.