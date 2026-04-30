Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, как ВСУ питались комбикормом на ферме
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 30.04.2026
Пленный рассказал, как ВСУ питались комбикормом на ферме

РИА Новости: солдаты ВСУ две недели питались комбикормом из кормушек для свиней

© Фото : Joint Forces OperationУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© Фото : Joint Forces Operation
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пленный солдат 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Александр Кучинский рассказал, что украинские солдаты на позиции в ангарах фермы в районе Гришино ДНР две недели питались комбикормом.
  • Комбикорм солдаты находили в свиных кормушках, а воду добывали с крыши.
ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские солдаты на позиции в ангарах животноводческой фермы в районе Гришино ДНР две недели питались комбикормом, который нашли в свиных кормушках, рассказал РИА Новости пленный солдат 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Александр Кучинский.
По его словам, позиция их группы находилась в ангарах животноводческой фермы в районе Гришино Донецкой Народной Республики.
"Последние две недели вообще ничего, кроме комбикорма, не ели. В кормушках у свиней был комбикорм, вот этот комбикорм пытались варить хотя бы как-нибудь и кушать", - сказал пленный.
Он добавил, что воду добывали с крыши, которая стекала в помещение через слой минеральной ваты.
Об освобождении Гришино и продвижении в направлении Доброполья 21 апреля сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДоброполье (город)Валерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала