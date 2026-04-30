Медведев отметил уникальность вооружений, имеющихся у России

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. У противников России нет вооружений, которые есть у нее, речь не только об "Орешнике", есть и другие образцы, сказал зампред Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"У нас сейчас есть все, что есть у них, но у них нет того, что есть у нас. Я имею в виду не только известный всем "Орешник" или грозный "Посейдон", есть и другие образцы, очень перспективные, о которых я распространяться не буду", — сказал Зампред Совбеза России Медведев в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые".
"Сбить невозможно". Что известно о ракете, которую представил Путин
19 декабря 2024, 14:16