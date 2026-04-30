Вологодчина вновь присоединилась к федпрограмме "Земский работник культуры"

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Вологодская область вновь присоединилась к реализации федеральной программы "Земский работник культуры", сообщает пресс-служба правительства региона.

"На Вологодчине стартовал новый сезон приема заявок на участие в федеральной программе "Земский работник культуры". В этом году мы поддержим 14 специалистов в сфере культуры и искусства, которые готовы переехать в малые города и сельские поселения и трудиться на благо нашего родного региона. Тем, кто успешно пройдет конкурсный отбор, предоставим в качестве "подъемных" 1 миллион рублей. Напомню, в прошлом году такую единовременную выплату получили 26 человек", – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба.

Среди вакансий, предлагаемых новым кадрам, – преподаватели детских школ искусств, культорганизаторы, менеджеры по культурно-массовому досугу, музейные работники. В перечне, сформированном с учетом пожеланий муниципалитетов, есть и руководящие должности. География для переезда и трудоустройства также обширна: города – Великий Устюг, Красавино, Бабаево, Устюжна, Сокол, Кириллов и Белозерск, село Кубенское в Вологодском округе и село Малечкино в Череповецком округе.