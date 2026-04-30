Рейтинг@Mail.ru
Вологодчина вновь присоединилась к федпрограмме "Земский работник культуры"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
19:01 30.04.2026
Вологодчина вновь присоединилась к федпрограмме "Земский работник культуры"

Вологодчина вновь стала частью федпрограммы "Земский работник культуры"

© РИА Новости / Алексей МайшевОбучение игре на фортепиано
Обучение игре на фортепиано - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Обучение игре на фортепиано
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Вологодская область вновь присоединилась к реализации федеральной программы "Земский работник культуры", сообщает пресс-служба правительства региона.
"На Вологодчине стартовал новый сезон приема заявок на участие в федеральной программе "Земский работник культуры". В этом году мы поддержим 14 специалистов в сфере культуры и искусства, которые готовы переехать в малые города и сельские поселения и трудиться на благо нашего родного региона. Тем, кто успешно пройдет конкурсный отбор, предоставим в качестве "подъемных" 1 миллион рублей. Напомню, в прошлом году такую единовременную выплату получили 26 человек", – сказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба.
Среди вакансий, предлагаемых новым кадрам, – преподаватели детских школ искусств, культорганизаторы, менеджеры по культурно-массовому досугу, музейные работники. В перечне, сформированном с учетом пожеланий муниципалитетов, есть и руководящие должности. География для переезда и трудоустройства также обширна: города – Великий Устюг, Красавино, Бабаево, Устюжна, Сокол, Кириллов и Белозерск, село Кубенское в Вологодском округе и село Малечкино в Череповецком округе.
Участниками федеральной программы "Земский работник культуры" могут стать россияне с профильным образованием, которые согласны трудоустроиться на полный рабочий день и отработать в выбранном учреждении не менее пяти лет. Дополнительным плюсом может стать наличие творческих достижений, государственных наград, опыт участия в грантовых проектах.
 
Вологодская областьВологодская областьГеоргий ФилимоновКрасавиноВеликий УстюгКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала