18:38 30.04.2026
Два модуля программы "Гостеприимная Вологодчина" завершились в регионе

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Два новых модуля образовательной программы "Гостеприимная Вологодчина" для представителей индустрии туризма, студентов профильных специальностей и предпринимателей завершились в Кириллове, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.
"В первый день обучения участники знакомились с цифровыми решениям в туризме, а во второй день слушали лекции о коммуникации и клиентском опыте туриста. Занятия проводили преподаватели Российского государственного гуманитарного университета, а также лекторы Российского общества "Знание". Помимо учебы, программа включала экскурсии: обзорную по городу и по территории ансамбля Кирилло-Белозерского монастыря", – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба.
Мастерская "Гостеприимная Вологодчина" сочетает фундаментальные академические знания с практическими кейсами и современными просветительскими методиками. Обучение является бесплатным и построено по принципу выездных сессий.
Первые занятия образовательной программы успешно прошли 27 февраля в Вологде. Следующие модули обучения состоятся 13–14 мая в Тотьме. По завершении курса участников ждет аттестация и публичная защита проектов.
Повышение квалификации специалистов отрасли организует Туристский информационный центр Вологодской области в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство".
 
