13:57 30.04.2026
Волочкова заявила, что продолжит судиться за свою пенсию

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Балерина Анастасия Волочкова
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анастасия Волочкова заявила, что продолжит судиться за свою пенсию не ради денег, а ради справедливости.
  • В 2024 году Мещанский суд Москвы не стал рассматривать иск балерины к Пенсионному фонду.
  • Волочкова утверждает, что ее стаж солистки балета вдвое превышает необходимый для пенсии, но бывшие работодатели "потеряли" его, выдав "фальсифицированную трудовую книжку".
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова в интервью РИА Новости заявила, что продолжит судиться за свою пенсию, отметив, что будет заниматься этим вопросом не из-за денег, а ради справедливости.
В октябре 2024 года в Мещанском суде Москвы сообщили РИА Новости, что он не стал рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду. Волочкова заявляла, что подала иск о назначении пенсии, потому что ее стаж солистки балета вдвое превышает тот, с которого положена пенсия, но ее бывшие работодатели "потеряли стаж, выдав фальсифицированную трудовую книжку".
"Я не могу получать пенсию в моей любимой родной стране, которой я служу по сей день. Я танцую, но не могу получать пенсию. Мне не хватает. Театр забрал у меня стаж. Конечно, мой адвокат сейчас занимается этим вопросом, ей удалось очень многое сделать, она - профессионал. Добрые люди, у меня стаж не 15, а 30 лет", - сказала она.
Волочкова отметила, что продолжит судиться не ради денег, а ради того, чтобы восторжествовала справедливость.
"Я делаю это из принципа, потому что это несправедливо. Я ратую за справедливость всегда, не только за себя. Люди любят меня за то, что я умею защищать интересы людей, у которых нет масштаба имени, которым гораздо сложнее отстаивать справедливость. Сколько я танцевала! Это же мое здоровье, мои ноги", - подчеркнула артистка.
Согласно законодательству, балерина может получать пенсию спустя 15 лет стажа. Если же она не сможет подтвердить стаж в качестве солистки балета, то пенсия будет выплачиваться по общим основаниям с 60 лет.
