Волочкова рассказала, что продолжает общаться с Пугачевой

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова в интервью РИА Новости рассказала, что поддерживает близкое общение с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой после того, как певица покинула Россию.
Шура высказался о возвращении Пугачевой в Россию
11 марта, 06:29
"Алла Борисовна была одной из первых, кто поддержал меня после операции, мы с ней разговаривали. Она часто дает мне очень мудрые советы в переписках", - сказала она, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли общение с Пугачевой.
Волочкова отметила, что Пугачева внесла огромный вклад в ее жизнь.
"Алла Борисовна - это человек, которому я очень благодарна. Она поддерживала меня во все времена. Я, кстати, отправила ей видеопоздравление с днем рождения", - добавила балерина.
