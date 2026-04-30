Волочкова рассказала, что продолжает общаться с Пугачевой - РИА Новости, 30.04.2026
04:05 30.04.2026 (обновлено: 09:15 30.04.2026)
Волочкова рассказала, что продолжает общаться с Пугачевой

Балерина Анастасия Волочкова
Балерина Анастасия Волочкова
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анастасия Волочкова рассказала, что поддерживает близкое общение с Аллой Пугачевой после того, как певица покинула Россию.
  • Пугачева внесла огромный вклад в жизнь Волочковой, часто дает ей мудрые советы в переписках.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова в интервью РИА Новости рассказала, что поддерживает близкое общение с примадонной российской эстрады Аллой Пугачевой после того, как певица покинула Россию.
В феврале Волочкова перенесла две операции на ногу в одной из клиник Германии, на данный момент идет процесс восстановления.
"Алла Борисовна была одной из первых, кто поддержал меня после операции, мы с ней разговаривали. Она часто дает мне очень мудрые советы в переписках", - сказала она, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли общение с Пугачевой.
Волочкова отметила, что Пугачева внесла огромный вклад в ее жизнь.
"Алла Борисовна - это человек, которому я очень благодарна. Она поддерживала меня во все времена. Я, кстати, отправила ей видеопоздравление с днем рождения", - добавила балерина.
Пугачева уехала в октябре 2022 года с детьми в Израиль, после чего на нее обрушился шквал критики в соцсетях. В ноябре 2023 года она возвращалась в Россию и записала три песни для личного пользования, после чего снова покинула страну.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.
ШоубизРоссияГерманияИзраильАлла ПугачеваАнастасия Волочкова
 
 
