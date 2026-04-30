На Западе сделали внезапное предупреждение Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У ЕС нет идей, как завершить конфликт на Украине, заявил экс-начальник штаба Минобороны Германии Нико Ланге.
- Европейские партнеры Украины не имеют плана, кроме как продолжать пытаться накачивать ВСУ средствами и надеяться, что все каким-то образом решится само по себе, добавил он.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. У ЕС нет идей, как завершить конфликт на Украине, заявил экс-начальник штаба Минобороны Германии Нико Ланге в интервью "РБК-Украина".
"Если посмотреть на практическую поддержку Киева, то лишь небольшая группа европейских стран на самом деле поддерживает ее, и они не имеют четкого представления, куда двигаться дальше", — сказал он.
Ланге добавил, что европейские партнеры Украины не имеют плана, кроме как продолжать пытаться накачивать ВСУ средствами и надеяться, что все каким-то образом решится само по себе.
В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Евросоюз будет играть только подрывную роль в переговорах по украинскому кризису, это доказывают прошлые попытки европейцев "способствовать урегулированию".
Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что удивлен нежеланием Зеленского идти на компромиссы для украинского урегулирования. Как подчеркнул глава Белого дома, с Владимиром Зеленским гораздо сложнее иметь дело, чем с президентом России.
